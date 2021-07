“Modern Love”, l’amata serie torna su Amazon ad agosto ed il trailer rilasciato rivela un ricco cast tra cui Kit Harington, Dominique Fishback, Garrett Hedlund e altri.

Modern Love: il trailer della seconda nuova stagione

Amazon Prime ha rilasciato un nuovo trailer dell’ attesissima seconda stagione di “Modern Love”. La serie è basata sull’amata rubrica del New York Times che porta lo stesso nome, e questa volta porta con se altri 8 saggi su relazioni, connessioni, tradimenti e rivelazioni.

Il trailer cattura sicuramente gli alti e bassi emotivi della prima stagione, prendendo in giro un mondo completamente nuovo di inaspettati coinvolgimenti romantici. Promette anche un cast altrettanto stellato, organizzato in abbinamenti e scenari intriganti. Kit Harington (Game of Thrones) e Lucy Boynton (Sing Street) si ricongiungeranno sul treno? Isaac Powell (Indoor Boys) ricambierà i sentimenti romantici di Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah)? Riusciranno Gbenga Akinnagbe (The Deuce) e Zoë Chao (Love Life) a superare il loro imbarazzo iniziale? Tobias Menzies (The Crown) e Sophie Okonedo (Hotel Rwanda) riaccenderanno il loro amore perduto?

La regia e il resto del cast

Promettendo tutte le emozioni intense e struggenti che hanno reso la prima stagione così avvincente, quella nuova sembra altrettanto bella e potente. Il regista di “Once” e “Sing Street”, John Carney, torna come showrunner, portando il suo caratteristico romanticismo malinconico nella serie. È anche produttore esecutivo, nonché sceneggiatore e regista in diversi episodi.

Altri episodi sembrano spaziare dal completamente fondato al fantasioso: esplorazione della sessualità e storia d’amore su un’auto fantasma. Resta da vedere esattamente come alla fine questi elementi si incastrano. Tom Burke (Mank), Minnie Driver (Good Will Hunting), Grace Edwards (Inside Amy Schumer), Garrett Hedlund (Tron: Legacy), Zane Pais (Room 104), Anna Paquin (True Blood), Marchese Rodriguez (When They See Us) e Lulu Wilson (The Glorias) recitano anche in questa seconda stagione.

La seconda stagione di “Modern Love” arriva su Amazon Prime il 13 agosto.

Francesca Reale

16/07/2021