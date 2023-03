Mixed By Erry: il nuovo film di Sydney Sibilia al cinema dal 2 marzo

Mixed By Erry è il nuovo film di Sydney Sibilia il quale approderà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 marzo. Distribuito da 01 Distribution, la pellicola racconta una storia di passione e di sogni ambientata nella città di Napoli. Scopriamo insieme la trama, chi sono tutti i personaggi e il trailer.

Scritto da Armando Festa e Sydney Sibilia, Mixed By Erry è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, in collaborazione con Netflix. La pellicola è in uscita al cinema a partire dal giorno 2 marzo 2023.

Trama

Ambientati nella Napoli magica degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, il film racconta la storia di Enrico il quale ha un sogno nel cassetto: fare il deejay. Realizza mixtape amatoriali per i suoi amici i quali diventano sempre più richiesti. Tuttavia, non è facile per un ragazzo che viene come lui dimostrare a tutti le proprie capacità. Nonostante questo il protagonista riesce a mettere in piedi un piccolo negozio di musica con il sostegno dei fratelli, Peppe e Angelo. Qui inizia a vedere le sue compilation col marchio “Mixed by Erry”.

Quello che doveva essere un semplice gioco, in realtà si trasforma in una vera e propria avventura. Infatti, “Mixed by Erry” diventa la prima “etichetta” in Italia, con una produzione che va oltre i confini nazionali e trasforma una piccola impresa locale in un impero. Inevitabilmente, il loro successo catterà l’attenzione di tutti. La pellicola racconta la storia del primo “pirata” nella discografia italiana, e dei suoi fratelli. Il film ripercorre le vicende che hanno rivoluzionato il concetto di pirateria e portato la musica nelle vite di tutti.

Personaggi

Tra i personaggi di Mixed By Erry troviamo Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo. A questi ultimi si aggiungono i celebri volti di Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni.