In arrivo nelle sale italiane, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” si prepara a conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e le spettacolari scene d’azione. Questo ottavo capitolo della celebre saga, che esce il 19 maggio con anteprime speciali e il 22 maggio in tutte le sale, promette di essere un’esperienza cinematografica indimenticabile. La stampa ha già avuto l’opportunità di vedere il film e le aspettative sono alle stelle, soprattutto per il finale che ha suscitato grande curiosità tra i fan.

La trama di The Final Reckoning

“The Final Reckoning” si presenta come il sequel diretto di “Dead Reckoning“, riprendendo la storia qualche mese dopo gli eventi del film precedente. La trama si sviluppa attorno all’Entità, un’intelligenza artificiale che ha preso il controllo del cyberspazio e minaccia di gestire gli arsenali nucleari delle principali potenze mondiali. Solo alcune nazioni, tra cui Cina, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti, sembrano resistere, ma il loro tempo è limitato.

Il fulcro della narrazione è la rivalità tra Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, e Gabriel, un antagonista deciso a dominare l’Entità. Entrambi i personaggi hanno interagito con l’Entità, e questo li ha portati a conoscere potenziali futuri e strategie per affrontarsi. La loro lotta culmina in Sud Africa, dove si trova un super-caveau, l’unico rifugio al mondo in cui l’Entità può esistere in pace, lontano dalla minaccia dell’umanità.

Scene d’azione mozzafiato

Il film si distingue per le sue intense sequenze d’azione, in particolare un’incredibile scena di inseguimento aereo che si svolge nei cieli del Sud Africa. Questa sequenza è un chiaro esempio del marchio di fabbrica di Tom Cruise, che continua a spingere i limiti del cinema d’azione. La pellicola non si limita a presentare combattimenti e inseguimenti, ma esplora anche temi di fede e sacrificio, rendendo l’esperienza quasi religiosa. Ethan Hunt si trova a dover affrontare non solo l’Entità digitale, ma anche le sue stesse scelte e il peso delle sue azioni.

Il destino di Ethan Hunt

Una delle domande più ricorrenti tra i fan riguarda il destino di Ethan Hunt: muore alla fine del film? La risposta è negativa. A differenza di altri eroi del cinema, come James Bond in “No Time to Die“, Ethan riesce a completare la sua missione senza sacrificarsi. Inoltre, il film offre un momento di redenzione per Briggs, un personaggio interpretato da Shea Whigham, che ha un legame personale con il passato di Ethan. La loro interazione culmina in una scena toccante, dove Briggs, invece di cercare vendetta, decide di stringere la mano a Ethan, simbolo di riconciliazione.

Un finale emozionante

Il film si chiude con un messaggio commovente di Luther, un personaggio che perde la vita durante l’avventura. Le sue ultime parole, registrate in un messaggio, si rivolgono a Ethan, creando un momento di forte impatto emotivo. La storia termina con la “famiglia” dell’IMF riunita a Londra, immersa in un’atmosfera di affetto e amicizia. Ogni personaggio segue il proprio cammino, mentre Ethan si allontana tra la folla, lasciando spazio alle note iconiche della colonna sonora della saga.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, è interessante notare che “Mission: Impossible – The Final Reckoning” potrebbe essere uno dei film più costosi della storia del cinema, con un budget che si preannuncia da record.

