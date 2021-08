Mission Impossible 7: una nuova foto dal set condivisa da McQuarrie

“Mission Impossible 7” non ha ancora un titolo ufficiale, ma l’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 27 maggio 2022.

Mission Impossible 7: la nuova foto dal set celebra Mary Boulding

Il regista di “Mission Impossible 7” Christopher McQuarrie è ufficialmente la fonte di informazioni più frequenti per il prossimo film d’azione. Infatti grazie al suo profilo Instagram riusciamo ad avere, anche se in modo poco dettagliato, elementi del suo prossimo film. Ora, il regista ha pubblicato una foto del cast e della troupe che celebra la prima assistente alla regia Mary Boulding, che ha superato i 100 giorni di produzione e apparentemente l’ha gestita molto bene.

La foto conferma anche i volti nuovi e il ritorno dei vecchi giocatori della squadra: Esai Morales, Simon Pegg, Tom Cruise, McQuarrie, Ferguson e Ving Rhames sono tutti fianco a fianco dietro Boulding, che, come suggerisce la didascalia di McQuarrie, dovrebbe essere festeggiata “per aver gestito con grazia l’impossibile“.

La difficoltà delle riprese con la pandemia

Non è difficile immaginare che deve essere stato difficile. La produzione del film ha subito diversi ritardi a causa della pandemia di coronavirus. Dopo la ripresa dei lavori, la troupe si è fermata nuovamente poiché uno dei suoi membri è risultato positivo al COVID-19. Inoltre, possiamo solo immaginare che tipo di set Boulding ha dovuto aiutare a gestire, poiché il franchise non è esattamente noto per le sue discrete sequenze d’azione. Tuttavia, non le manca l’eseprienza. Infatti Mary Boulding ha lavorato come AD in film come 1917, “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, “Dumbo live-action” di Tim Burton e spettacoli come “Succession” della HBO.

Francesca Reale

11/08/2021