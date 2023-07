“Mission: Impossible 7” Tom Cruise e Cristopher McQuarrie hanno svelato alcuni retroscena sul film

Mission: Impossible 7 arriverà molto presto nei cinema di tutto il mondo. Questo capitolo della saga rappresenta la prima parte di Dead Reckoning, a cui seguirà una seconda parte nei prossimi anni. Definito fin da subito come uno dei film più spericolati di tutta la sua carriera, Tom Cruise e Christopher McQuarrie hanno parlato di tutti gli imprevisti che hanno dovuto affrontare.

Come ormai quasi tutti sapranno, Tom Cruise per questo capitolo dell saga ha dovuto girare delle scene molto pericolose, tra le più adrenaliniche di tutta la sua carriera. A testimoniare questa pericolosità e l’emozione di aver realizzato qualcosa di unico, abbiamo un video in particolare. In Mission: Impossible 7 vedremo infatti l’attore lanciarsi nel vuoto con una moto da cross, da una rampa posizionata su di una montagna.

La scena è molto adrenalinica e suggestiva ed il video testimonia l’effettiva veridicità di ciò che viene mostrato nel film. I due, hanno parlato dei vari imprevisti che hanno dovuto superare, rilasciando un’intervista ad Empire:

“Dovevamo girare questa sequenza in aeroporto e un inseguimento a piedi. E poi Berlino ha detto: No, siamo troppo vicino all’ingresso dell’aeroporto. Improvvisamente l’inseguimento era fuori discussione. La sequenza in aeroporto era fuori discussione. Poi Abu Dhabi ha detto: Beh, noi abbiamo un aeroporto. E noi abbiamo detto: Grande! Invece di un inseguimento a piedi faremo qualcosa nel deserto. Ora è una sequenza di cui siamo immensamente orgogliosi. Ma come tutto il resto in Mission, se avessi saputo in cosa mi andavo a cacciare, probabilmente non l’avrei mai fatto.“

Alle parole del regista si aggiungono anche le parole dell’attore, protagonista assoluto di questo franchise:

“Non ci si annoia mai. È costantemente in evoluzione. Devi essere inarrestabile e onesto con te stesso sulle storie e la struttura e cosa funziona e cosa no. Non voglio fermarmi fino quando non è il momento giusto.”

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno uscirà in tutte le sale cinematografiche il 12 luglio 2023.