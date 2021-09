Mission Impossible 7: Christopher McQuarrie celebra la crew con una nuova foto dal set

“Mission Impossible 7” ha terminato le riprese e il Il regista Christopher McQuarrie ha pubblicato la foto sul suo Instagram per celebrare il suo team.

Christopher McQuarrie ringrazia il suo team di lavoro

Dopo innumerevoli ritardi di produzione, “Mission: Impossible 7” ha finalmente completato le riprese. Il regista Christopher McQuarrie è andato sul suo Instagram, posando con la star e produttore Tom Cruise per onorare l’occasione, così come la troupe che ha reso il film una realtà. Le riprese sono cominciate la scorsa estate in tutta Europa, dopo che il COVID-19 ha provocato ritardi e fermato la produzione a marzo 2020.

La didascalia di McQuarrie sul post evidenzia queste difficoltà, osservando che “anche nelle migliori circostanze, avrebbe dovuto essere impossibile“. Le sfide di produzione sono state ben documentate soprattutto nel momento più grave dovuto al Covid-19. Il capitolo sette del franchise è stato uno dei primi progetti a continuare le riprese durante i primi tempi della pandemia. Cruise sapeva che tutti gli occhi erano puntati sulla loro produzione e sulla loro troupe poiché erano un grande esempio per gli altri studi che andavano avanti. Ora con la foto di McQuarrie, l’incoraggiamento traspare dal fatto che l’intero cast e la troupe hanno qualcosa di molto promettente per il pubblico.

Il cast di “Mission Impossible 7”

Nel prossimo film, riprenderanno i rispettivi personaggi: Ving Rhames , Simon Pegg e Rebecca Ferguson mentre Hayley Atwell interpreterà un nuovo personaggio chiamato Grace, che McQuarrie ha descritto come “una forza distruttiva della natura“. Esai Morales ( Ozark ) assumerà il ruolo del cattivo del film, mentre Pom Klementieff , Shea Whigham e Cary Elwes sono assunti per interpretare nuovi personaggi.

I dettagli della trama sono ancora scarsi al momento, anche se sarà un proseguo delle avventure di Ethan Hunt e del suo equipaggio dopo gli eventi di “Mission: Impossible Fallout” del 2018 . Dopo diversi ritardi, tra cui un’uscita iniziale programmata a luglio 2021, finalmente il lungometraggio sarà nelle sale il prossimo anno a settembre. Un’ottava puntata è già stata confermata e uscirà nel luglio 2023.

Mission: Impossible 7 uscirà nei cinema il 30 settembre 2022.

