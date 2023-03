“Missing”, dal 9 marzo al cinema il nuovo thriller con Nia Long e Storm Reid

Approda in sala dal 9 marzo Missing, un thriller presentato da Sony Pictures Italia, dai creatori dell’interessante thriller “Searching”. Scopriamo trailer, trama e qualche curiosità sul film.

Una scena dal film Missing

“Missing” trama e curiosità sul thriller in sala dal 9 marzo

Il film prosegue la storia di “Searching“, thriller uscito nel 2018 che si svolgeva interamente in POV digitale, ovvero con un punto di vista di ripresa attraverso smartphone e computer. Alla regia vi era Aneesh Chaganty, qui sostituito dalla coppia Nick Johnson e Will Merrick.

Missing è un mistery thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo (o non conosciamo) le persone a noi più vicine. Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale.

Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente.

la locandina del film Missing

“Missing”: trailer e ulteriori curiosità

Missing è stato presentato al Sundance Film Festival in anteprima, lo scorso gennaio, distribuito in America il 20 dello stesso mese ed approda nelle nostre sale dal 9 marzo.

L’accoglienza in America (e sui siti di aggregazione di recensioni) ha ottenuto già un discreto apprezzamento, ora non resta che assaporarlo in sala nel nostro paese. Su Rotten Tomatoes, ad esempio, registra un indice di gradimento del 82%, con un voto medio di 6.60 su 10 basato su 71 recensioni

Di seguito vediamo il trailer del film distribuito da Sony Pictures Italia