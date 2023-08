Miriam Leone è incinta: ecco le rivelazioni a Vanity Fair

Miriam Leone ha rivelato in esclusiva a Vanity Fair di essere incinta. Ha detto di essere molto felice di questa gravidanza e che è pronta ad affrontare questo viaggio:

Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere. “Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato