Miranda Richardson star del prequel di “Game of Thrones”

Miranda Richardson (nominata due volte al Premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per “Il danno”, 1992 e come Miglior Attrice Protagonista per “Tom & Viv – Nel bene, nel male, per sempre”, 1994) è approdata nel cast del prequel di “Games of Thrones”, popolare serie targata HBO. Il ruolo dell’interprete (così come anche quello degli altri membri) non è stato ancora annunciato.

Game of Thrones: la serie continua ad arricchirsi di attori e attrici

Oltre che a Miranda Richardson, il cast di questo futuro progetto ambientato nel mondo letterario creato da George R. R. Martin già comprende numerosi nomi; tra i più importanti troviamo Naomi Watts (“Mulholland Drive“, 2001; “King Kong“, 2005) e Naomi Ackie (“Lady Macbeth“, 2016 e farà parte anche di “Star Wars: Episode IX“, 2019). Altri membri del cast sono Josh Whitehouse, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Jamie Campbell Bower, Denise Gough. La serie prequel verrà scritta da Jane Goldman, che vestirà anche i panni di produttrice esecutiva affiancata dallo scrittore stesso della saga letteraria “Cronache del ghiaccio e del fuoco” a cui è ispirata “Game of Thrones”.

Che storia racconterà il prequel?

La HBO aveva messo varie squadre di sceneggiatori a lavoro su cinque possibili spin-off della famosa serie “Game of Thrones”. Di questi cinque, uno è stato scelto per essere prodotto e al momento è in cantiere un episodio pilota. La storia sarà ambientata migliaia di anni prima rispetto agli eventi dello show principale, quando il trono di spade ancora non era stato fondato dai Targaryen e Westeros era ancora una terra selvaggia, in cui creature magiche come Giganti e Figli della Foresta erano su tutto il continente.

L’evento centrale di questa narrazione è la prima venuta degli Estranei su tutto il territorio (ricordato nella storiografia di “Game of Thrones” come La Lunga Notte) e la conseguente guerra tra le popolazioni di Westeros e questo nemico ancestrale.

Francesco Fabrizi

19/03/2019