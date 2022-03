Minerva Classic: un canale dedicato ai migliori film italiani

Minerva Classic: più di 150 titoli per raccontare la storia del nostro Paese, con i più bei film di ieri e di oggi, interpretati e diretti dalle eccellenze del settore.

Minerva Classic: un canale che soddisferà tutti gli appassionati del cinema nostrano

Dal 17 febbraio Minerva Pictures ha arricchito la sua proposta d’intrattenimento aggiungendo un nuovo canale a quelli già esistenti (Rarovideo Channel e Full Action TV), si tratta di Minerva Classic. Il canale offre un catalogo che conta già più di 150 titoli in fase di lancio, è andrà presto ampliando l’offerta.

Molto film sono lo spaccato di un’epoca, alcuni personaggi, interpretati dai nostri più grandi attorie attrici, dipingono, meglio di una libro di storia, ciò che il nostro Paese ha vissuto. In tante figure riconosciamo noi stessi, il nostro vissuto, la storia di una persona che conosciamo. Attraverso i volti di Tognazzi, Sordi, Gassman, Stefania Sandrelli o Sofia Loren, ritroviamo modi e luoghi che ci appartengono in qualche modo. Il cinema italiano rappresenta quello che siamo stati, ciò che siamo e ciò che potremmo essere.

Un’occasione per riscoprire vecchi capolavori

Minerva Classic è un’opportunità per tutti gli appassionati di cinema per riscoprire capolavori vecchi e nuovi. Tra i titoli in catalogo ricordiamo “Il Giardino dei Finzi Contini” di Vittorio de Sica, “Il conformista” di Bernardo Bertolucci, “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, “I cento passi” di Marco Tullio Giordana. Non mancano poi film di genere come il poliziesco all’italiana “Palle in Canna” del Maestro Fernando di Leo, con una stupenda Ursula Andress, o uno spaghetti western come “La Più Grande Rapina del West”. Senza dimenticare i peplum, come “Ercole Contro Roma”.

Non mancano i film con Alberto Sordi nei panni de “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della Clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue”, e nemmeno quelli diretti da Tinto Brass, come “Io, Caligola”.

I Canali di Minerva Pictures su Amazon Prime Video sono disponibili per i clienti Prime sottoscrivendo un abbonamento aggiuntivo con un periodo di prova gratuita per un massimo di 30 giorni, con possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Maria Grazia Bosu

03/03/2022