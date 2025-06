Milo Infante: dalla televisione privata al successo di “Ore 14” su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Milo Infante è un volto noto della televisione italiana, attualmente alla guida del programma “Ore 14” su Rai 2. Figlio del celebre giornalista Massimo Infante, ha costruito una carriera di successo nel mondo dei media, iniziando il suo percorso nelle emittenti locali e guadagnandosi una reputazione per la sua professionalità e dedizione.

Gli inizi nelle televisioni private

La carriera di Milo Infante ha avuto inizio nel panorama delle televisioni private lombarde, dove ha potuto sviluppare le sue capacità giornalistiche. Nel 1988, ha collaborato con il regista Riccardo Recchia, realizzando reportage e inchieste sulle bande giovanili per l’emittente Telenova. Questo primo approccio al giornalismo gli ha permesso di affinare il suo stile e di acquisire competenze fondamentali per il suo futuro.

Successivamente, Infante ha lavorato per Telelombardia, dove nel 1998 ha assunto il ruolo di vicedirettore. Qui ha potuto mettere in pratica le sue idee, conducendo e ideando diversi talk show di successo, tra cui “Buoni e cattivi”, “Iceberg”, “Orario continuato” e “Prima serata”. Nel 2001, la sua carriera ha subito un ulteriore slancio quando è diventato direttore responsabile di Antennatre, un altro importante canale locale. Durante il suo mandato, ha continuato a produrre contenuti di qualità, contribuendo a elevare il profilo dell’emittente.

La sua esperienza nelle televisioni private ha rappresentato un trampolino di lancio, permettendogli di farsi notare nel settore e di prepararsi per una carriera di successo a livello nazionale. La sua capacità di affrontare temi di rilevanza sociale e la sua attitudine a coinvolgere il pubblico lo hanno reso un giornalista rispettato e apprezzato.

Il passaggio in Rai e il successo di “Ore 14”

Nel 2003, Milo Infante ha fatto il suo ingresso in Rai, dove ha avuto l’opportunità di condurre programmi di grande seguito come “L’Italia sul 2” e “Pomeriggio sul 2”. Queste esperienze gli hanno permesso di consolidare la sua presenza nel panorama televisivo italiano, ma è con “Ore 14” che ha raggiunto un nuovo livello di notorietà. Dal 2020, Infante è al timone di questo talk show pomeridiano su Rai 2, che si distingue per l’approfondimento di temi di cronaca e attualità.

Il programma ha visto un notevole incremento di ascolti, passando da uno share iniziale di poco meno del 4% a una media attuale di oltre l’8%. In alcune occasioni, ha persino raggiunto punte del 12%, attirando oltre un milione di spettatori. A partire dal 12 giugno 2025, “Ore 14” si sposterà in prima serata con il nuovo titolo “Ore 14 Sera”, per un ciclo di quattro settimane fino al 3 luglio. In queste puntate serali, Infante approfondirà i principali casi di cronaca e i gialli irrisolti, avvalendosi della partecipazione di esperti come la criminologa Roberta Bruzzone e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Questo cambiamento rappresenta un’importante evoluzione per il programma e per la carriera di Infante, che continua a dimostrare la sua capacità di adattarsi e innovare nel panorama televisivo.

La vita privata: il matrimonio con Sara Venturi

Milo Infante è sposato dal 2006 con Sara Venturi, un avvocato che ha vinto il concorso di bellezza Miss Padania nel 1998. La loro storia d’amore ha avuto inizio durante il concorso, dove Infante era presente come membro della giuria. Tuttavia, è stato solo anni dopo che i due si sono ritrovati e hanno iniziato a frequentarsi, dando vita a un legame solido e duraturo.

Nel 2008, la coppia ha accolto il loro unico figlio, Daniele, che attualmente gioca a basket nell’Urania Basket di Milano. Nonostante la loro riservatezza riguardo alla vita privata, Infante ha descritto sua moglie come “la roccia su cui si infrange l’onda”, evidenziando il forte legame che li unisce. La loro relazione è caratterizzata da un profondo rispetto reciproco e da un sostegno costante, elementi che hanno contribuito a rendere la loro famiglia unita e felice.

