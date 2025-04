Milly Carlucci parla delle nozze di Selvaggia Lucarelli e della scelta di Federica Pellegrini

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Milly Carlucci, nota conduttrice televisiva, è tornata a far parlare di sé in occasione dell’imminente debutto di “Sognando… Ballando con le stelle“, in programma il 9 maggio su Rai 1. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha affrontato diversi temi, dalle nuove dinamiche del programma alle nozze di Selvaggia Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli, fino alle polemiche legate all’abbinamento di Federica Pellegrini e Angelo Madonia.

Il nuovo format di sognando… ballando con le stelle

Il programma “Sognando… Ballando con le stelle” rappresenta un’importante novità per la Carlucci e per il pubblico. Per la prima volta, il casting sarà aperto al pubblico, permettendo agli spettatori di partecipare attivamente alla selezione di un nuovo insegnante per la prossima edizione di “Ballando con le stelle“. La conduttrice ha spiegato che dieci aspiranti maestri si sfideranno in prove di danza, affiancati da maestri storici del programma. Questo approccio mira a coinvolgere il pubblico in un modo mai visto prima, creando un legame diretto tra i telespettatori e il mondo della danza.

La giuria, composta da nomi noti come Ivan Zazzaroni, Caroline Smith e Selvaggia Lucarelli, rimarrà invariata, garantendo continuità e familiarità al format. Tuttavia, la presenza di Guillermo Mariotto, che ha recentemente suscitato polemiche per il suo comportamento in diretta, rimane incerta. La Carlucci ha sottolineato l’importanza della coesione tra i membri del team, evidenziando come le esperienze personali si intreccino con quelle professionali.

Le nozze di selvaggia lucarelli

Un altro tema affrontato da Milly Carlucci è stato il matrimonio di Selvaggia Lucarelli, che si sposerà con Lorenzo Biagiarelli nel prossimo anno. La conduttrice ha espresso la sua felicità per la coppia, sottolineando la solidità della loro relazione. “Vivono insieme da anni, ognuno sa tutto dell’altro”, ha commentato, evidenziando il valore di un legame che si è sviluppato nel tempo. Questo matrimonio rappresenta per la Carlucci un momento romantico e significativo, un coronamento di una storia d’amore autentica.

Polemiche sull’abbinamento di federica pellegrini e angelo madonia

Un argomento controverso è stato l’abbinamento di Federica Pellegrini e Angelo Madonia, che ha sollevato diverse polemiche. Alcuni critici hanno suggerito che la presenza di Sonia Bruganelli, compagna di Madonia, potesse influenzare negativamente il lavoro della campionessa di nuoto e del ballerino. In risposta a queste preoccupazioni, Milly Carlucci ha affermato di non essere pentita della scelta iniziale, ritenendo che fosse la migliore possibile. Ha descritto Angelo Madonia come un professionista di grande valore, adatto a lavorare con una personalità forte come quella di Federica.

La Carlucci ha chiarito che, sebbene le scelte possano non sempre portare ai risultati sperati, ogni abbinamento viene fatto con attenzione e considerazione. Questo approccio riflette la volontà di mantenere un alto standard di qualità all’interno del programma, nonostante le sfide che possono emergere durante le competizioni.

Considerazioni sulle coppie in gara

Infine, la conduttrice ha discusso il criterio di abbinare concorrenti e professionisti che possano avere una compatibilità anche sul piano personale. Questo aspetto è spesso preso in considerazione durante la formazione delle coppie in gara, poiché una buona intesa può favorire una performance migliore. Tuttavia, la Carlucci ha sottolineato che la priorità rimane sempre quella di garantire un elevato livello di professionalità e talento, indipendentemente dalle dinamiche personali.

Con l’avvicinarsi della nuova edizione di “Ballando con le stelle“, le aspettative sono alte e il pubblico è pronto a seguire le evoluzioni di questo amato programma.

