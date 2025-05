Milly Carlucci commenta gli ascolti di Sognando Ballando e annuncia l’assenza di un ballerino per la finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo “Sognando Ballando Con Le Stelle” ha registrato ascolti variabili nelle sue prime tre puntate, con share del 16%, 15% e 14%. Nonostante il calo, Milly Carlucci esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per il legame creato con il pubblico. La conduttrice ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista, sottolineando le sfide affrontate durante un periodo di lutto nazionale, a causa della morte di Papa Francesco e del successivo conclave. La Carlucci ha evidenziato come, nonostante il contesto difficile, le storie dei ballerini siano state accolte con calore dal pubblico, dimostrando che la televisione può ancora unire le persone anche in momenti di difficoltà.

Ascolti e contesto emotivo

Milly Carlucci ha commentato i risultati di ascolto di “Sognando Ballando” con un certo orgoglio, affermando che il programma ha saputo affrontare un periodo particolarmente delicato per la nazione. La conduttrice ha dichiarato: “Io credo che con questo programma abbiamo fatto un miracolo, proprio in termini di ascolti”. Le prime puntate sono andate in onda in un momento in cui il pubblico era particolarmente colpito dalla perdita di una figura così importante come Papa Francesco. Nonostante questo, il programma è riuscito a mantenere un certo livello di coinvolgimento, grazie alle storie emozionanti dei partecipanti che hanno saputo toccare il cuore degli spettatori.

Carlucci ha anche sottolineato come il programma sia riuscito a trovare una sua dimensione, nonostante le sfide del contesto. La capacità di raccontare storie umane e di far emergere le emozioni è stata fondamentale per mantenere l’attenzione del pubblico. Questo approccio ha permesso di creare un legame autentico tra i ballerini e gli spettatori, dimostrando che, anche in tempi difficili, la televisione può svolgere un ruolo importante nel portare un po’ di leggerezza e intrattenimento.

Inclusività e rappresentanza nel programma

Un altro aspetto che Milly Carlucci ha voluto evidenziare riguarda l’inclusività del programma. La conduttrice ha affermato che la sua visione di inclusività è stata pienamente supportata dalla rete, portando in prima serata diverse figure rappresentative. Tra queste, Giusy Versace, Nicole Orlando, prima concorrente con sindrome di Down, e Oney Tapia, ballerino non vedente. Carlucci ha anche menzionato la presenza di Lea T e Vittoria Schisano, entrambe transgender, sottolineando l’importanza di raccontare la diversità della società attraverso il ballo.

La Carlucci ha dichiarato: “Lo scopo era solo quello di raccontare la nostra società”. Questo approccio ha reso “Sognando Ballando” un programma non solo di intrattenimento, ma anche di sensibilizzazione e rappresentanza. La conduttrice ha dimostrato di voler dare voce a chi spesso rimane in ombra, contribuendo a una maggiore inclusione nel panorama televisivo italiano. Anche Guillermo Mariotto, noto per i suoi comportamenti eccentrici, è stato riammesso nel programma, evidenziando un clima di accoglienza e comprensione.

L’assenza di Pasquale La Rocca per la finale

La finale di “Sognando Ballando Con Le Stelle“, prevista per domani sera, si svolgerà senza la presenza di Pasquale La Rocca. Il ballerino ha annunciato la sua assenza a causa di una forte infezione alla gola che ha comportato complicazioni. Attraverso un post su Instagram, La Rocca ha spiegato: “Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati”. Ha anche rivelato di dover rinunciare a una tournée in Inghilterra a causa della stessa infezione.

Il ballerino ha mostrato gratitudine per il supporto ricevuto e ha condiviso la sua determinazione a recuperare. “A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare, e possiamo solo accoglierle e affrontarle nel miglior modo possibile”, ha affermato. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per la finale, ma La Rocca ha già iniziato a pensare ai suoi prossimi progetti, dimostrando una resilienza che potrebbe ispirare molti.

