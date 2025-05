Milly Alcock racconta le sfide sul set di House of the Dragon: dall’ansia alla sindrome dell’impostore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Milly Alcock, giovane attrice australiana, ha condiviso le sue esperienze sul set di House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade. La sua interpretazione della giovane Rhaenyra Targaryen ha attirato l’attenzione del pubblico, ma il percorso per arrivare a questo ruolo non è stato privo di difficoltà. Durante un recente intervento al Tonight Show, Alcock ha rivelato alcuni retroscena che evidenziano le pressioni e le ansie che ha affrontato all’inizio della sua carriera in questa produzione di successo.

Il primo giorno di riprese e la pressione del set

Milly Alcock ha raccontato un episodio significativo accaduto durante il suo secondo giorno di riprese di House of the Dragon. Un membro del team, descritto come “qualcuno molto in alto”, le ha suggerito di incontrare un insegnante di recitazione. Questo commento, sebbene probabilmente ben intenzionato, ha avuto un impatto profondo sull’attrice, alimentando le sue insicurezze. Alcock ha ricordato di essersi sentita sopraffatta, pensando di non essere all’altezza del compito che le era stato assegnato.

“Nel mio secondo giorno di riprese, qualcuno mi ha detto: ‘Ti troveremo un insegnante di recitazione'”, ha spiegato. Questo tipo di feedback, sebbene possa sembrare una semplice raccomandazione, ha innescato in lei un senso di inadeguatezza. L’attrice ha rivelato di aver iniziato a dubitare delle proprie capacità, chiedendosi se fosse davvero in grado di interpretare un personaggio così complesso e iconico come Rhaenyra Targaryen.

La sindrome dell’impostore e l’ansia da prestazione

L’attrice ha parlato apertamente della sindrome dell’impostore, un fenomeno comune tra molti professionisti, in particolare nel mondo dello spettacolo. Alcock ha confessato che l’incidente sul set ha amplificato la sua ansia, portandola a sentirsi come se non fosse all’altezza del suo ruolo. “Ha solo confermato tutto ciò che sapevo essere vero, e cioè che non sono molto brava nel mio lavoro”, ha affermato.

Questa sensazione di inadeguatezza l’ha portata a pensare che il suo casting fosse un errore. “Pensavo: ‘Non posso farlo. È terribile. È tutto un grosso errore'”, ha dichiarato. Queste emozioni sono comuni tra gli attori, ma Alcock ha dimostrato una notevole vulnerabilità nel condividere le sue esperienze, rendendo evidente quanto possa essere difficile per un giovane talento affrontare le pressioni del settore.

Collaborazioni e futuro nel mondo del cinema

Nonostante le sue incertezze iniziali, Milly Alcock ha avuto l’opportunità di lavorare con attori di grande calibro come Emma D’Arcy, Matt Smith e Rhys Ifans nella prima stagione di House of the Dragon. La sua performance ha ricevuto elogi e ha contribuito a consolidare la sua posizione nel panorama cinematografico. Tuttavia, Alcock ha avuto solo una breve apparizione nella seconda stagione, mentre le riprese della terza stagione sono già in corso.

Inoltre, l’attrice si prepara a indossare il mantello di Supergirl nel nuovo DC Universe di James Gunn, un passo significativo nella sua carriera. Questo nuovo ruolo potrebbe rappresentare una svolta, permettendole di superare le sue ansie e di affermarsi come una delle giovani promesse del cinema contemporaneo. La sua storia è un esempio di come, anche di fronte a difficoltà e insicurezze, sia possibile trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo.

