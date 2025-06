Milena Miconi e Paola Saluzzi raccontano le loro battaglie contro i disturbi alimentari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, mercoledì 4 giugno 2025, durante la trasmissione “La volta buona“, le attrici Milena Miconi e Paola Saluzzi hanno condiviso esperienze personali legate ai disturbi alimentari, rivelando momenti difficili della loro vita. Le due donne hanno parlato apertamente delle loro lotte contro l’immagine corporea e dei percorsi di recupero che hanno intrapreso. Queste testimonianze offrono uno spaccato importante su un tema delicato e spesso trascurato.

La testimonianza di Milena Miconi

Milena Miconi ha iniziato a raccontare la sua storia, risalente all’adolescenza, quando ha cominciato a sviluppare una relazione problematica con il cibo. L’attrice ha spiegato che, dopo aver guadagnato peso a causa dello sviluppo fisico avvenuto all’età di 11 anni, ha iniziato a sentirsi a disagio con il suo corpo. Questo malessere l’ha portata a smettere di mangiare, con conseguenze drastiche: “In un mese e mezzo ho perso 10 chili, poi altri 10. Sono arrivata a 50 chili, un peso davvero troppo basso per me. Non andava mai bene”. Miconi ha chiarito che il problema non era solo fisico, ma soprattutto psicologico. “Mi guardavo allo specchio e non mi vedevo mai come volevo”, ha aggiunto.

Un momento cruciale per Miconi è stato quando, davanti a un piatto di carne, ha avvertito un rigetto così intenso da allarmarla. Questo episodio le ha fatto capire che era giunto il momento di prendersi cura di sé. La vera svolta è arrivata con la gravidanza: “Ho raggiunto il mio equilibrio così, ho preso 23 chili e li ho persi serenamente. Mio figlio era la priorità”, ha concluso, sottolineando come la maternità le abbia dato una nuova prospettiva sulla vita e sul suo corpo.

La storia di Paola Saluzzi

Anche Paola Saluzzi ha condiviso la sua esperienza, risalente a quando aveva 35 anni. La giornalista ha raccontato di come lo stress l’abbia portata a smettere di mangiare, arrivando a non sentire più il bisogno di nutrirsi. “Avevo smesso di mangiare, non sentivo più il bisogno e avevo sempre meno voglia di mangiare”, ha spiegato Saluzzi, evidenziando il profondo impatto che lo stress può avere sulla salute mentale e fisica.

La sua salvezza è arrivata grazie all’intervento di Luca Giurato, un collega che ha notato le sue difficoltà. “Mi ha portato in un bar a prendere un cappuccino e un cornetto. Io cercavo di spezzettare tutto e nasconderlo sotto il piatto”, ha ricordato. Giurato, accorgendosi del suo comportamento, le ha preso la mano e le ha detto: “Adesso basta. Ho capito cosa stai facendo. Mangia quel cornetto”. Questo gesto ha avuto un impatto profondo su Saluzzi, che ha confessato di aver provato una vergogna intensa per essere stata scoperta. Da quel momento, ha ricominciato a mangiare, segnando l’inizio di un percorso di recupero.

Le storie di Milena Miconi e Paola Saluzzi offrono uno spaccato significativo su come i disturbi alimentari possano colpire chiunque, indipendentemente dalla carriera o dalla notorietà. Le loro esperienze evidenziano l’importanza di affrontare questi problemi e di cercare supporto, mostrando che è possibile superare momenti difficili e ritrovare un equilibrio personale.

