Milano si trasforma in un’isola tropicale per l’anteprima di Lilo & Stitch in live-action

La serata di ieri ha visto Milano trasformarsi in un vibrante angolo delle Hawaii per l’anteprima italiana di “Lilo & Stitch“, la nuova rivisitazione in live-action del classico Disney del 2002. L’evento, tenutosi presso il The Sanctuary Milan, ha attirato un pubblico di celebrità e appassionati, offrendo un’esperienza immersiva che ha celebrato i valori dell’ohana, ovvero la famiglia allargata, che sono centrali nella storia del film.

Un parterre d’eccezione per una serata indimenticabile

L’anteprima ha visto la partecipazione delle voci italiane che hanno dato vita ai personaggi principali: Chiara Fabiano , Luna Tosti e Paolo De Santis hanno accolto gli ospiti con entusiasmo. La serata è stata arricchita dalla presenza di numerosi volti noti del panorama dello spettacolo, della musica e dello sport. Tra i partecipanti si sono distinti il cantante Mr. Rain, la vivace Giusy Ferreri e le leggende sportive Antonio Rossi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Anche figure del mondo della cucina, come lo chef Max Mariola, e artisti come Pierdavide Carone e Sergio Sylvestre hanno sfilato sul tappeto rosso, contribuendo a creare un’atmosfera festosa.

Un elemento di grande richiamo è stata la statua di Stitch, realizzata con 81.000 mattoncini LEGO, che ha catturato l’attenzione di tutti. Questa straordinaria opera, creata dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi, ha richiesto 140 ore di lavoro e pesa 120 kg, diventando un simbolo dell’evento e un punto di riferimento per le foto degli ospiti.

Cinema e solidarietà: un connubio speciale

L’anteprima di “Lilo & Stitch” ha offerto anche l’opportunità di presentare due progetti significativi legati al film. Il primo, in collaborazione con MediCinema, ha messo in luce il potere terapeutico del cinema. Durante l’evento, 626 peluche di Stitch, numerati in omaggio all’Esperimento 626, sono stati esposti sulla Terrazza del Pincio a Roma. Questi peluche, protagonisti di un video emozionante, sono stati successivamente donati a MediCinema Italia, sostenendo così progetti di cineterapia negli ospedali e nelle strutture di cura. Un gesto che unisce la magia del mondo Disney con un forte impegno sociale.

Il secondo progetto ha sorpreso molti, unendo Disney al Ministero della Cultura e alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Un video innovativo ha mostrato Stitch mentre esplorava le sale del museo, ammirando il celebre David di Michelangelo. Questa iniziativa ha culminato nella creazione di una scultura in gesso di Stitch, che sarà esposta alla Galleria dell’Accademia fino al 20 giugno 2025. Questo progetto rappresenta un modo originale per avvicinare i giovani al patrimonio artistico italiano, mescolando cultura pop e arte classica.

Celebrazioni che vanno oltre il cinema

Le celebrazioni per l’uscita del film non si sono limitate alla proiezione, estendendosi a collaborazioni con i partner Investfood e Going. Investfood ha portato l’atmosfera di “Lilo & Stitch” in sei brand e cinquanta store del gruppo, trasformando l’esperienza culinaria in un’avventura a tema familiare. I clienti hanno potuto gustare piatti ispirati al film, rendendo ogni pasto un momento di festa.

Dall’altro lato, Going ha tradotto il fascino delle Hawaii in pacchetti viaggio dedicati, offrendo promozioni speciali per visitare isole come O’ahu, Kaua’i e Maui. I pacchetti includono soggiorni nell’esclusivo Aulani | Disney Hawai’i Resort, permettendo ai viaggiatori di immergersi nella cultura e nelle bellezze naturali delle Hawaii. Queste iniziative hanno creato un legame tra la magia del grande schermo e la scoperta di luoghi reali, celebrando il profondo significato di ohana che permea il film.

