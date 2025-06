Milano si prepara allo Skate & Surf Film Festival: due giorni di cinema, musica e creatività

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 21 e 22 giugno 2025, Milano diventerà il palcoscenico di un evento che celebra la cultura del surf e dello skate. Lo Skate & Surf Film Festival, giunto alla sua nona edizione, si svolgerà presso gli East End Studios in Via Mecenate, un luogo simbolo della creatività milanese. Questo festival, nato dall’idea di Onde Nostre e Block10, ha saputo nel tempo costruire un’identità forte, unendo stili di vita e passioni autentiche in un format che va oltre la semplice proiezione di film.

Un evento in crescita e partecipazione

La nuova edizione del festival si preannuncia come un ulteriore passo avanti per un evento che ha già attratto oltre 30.000 partecipanti lo scorso anno. La collaborazione con East Market, noto per il suo focus sul vintage e sul design indipendente, amplia ulteriormente il pubblico, rendendo l’evento accessibile a una platea più variegata. Il supporto di Vans, sponsor principale, sottolinea il legame profondo tra il brand e la cultura dello skate. Inoltre, il festival coincide con il Go Skateboarding Day, una celebrazione globale che riconosce lo skateboarding come una forma di espressione e libertà urbana.

Rassegna cinematografica di livello internazionale

Al centro dello Skate & Surf Film Festival ci sarà, come tradizione, una rassegna cinematografica internazionale che presenterà i migliori film e documentari dedicati al surf e allo skate. La selezione, curata da Luca Merli e Davide Martinazzo, porterà a Milano opere di autori e produzioni provenienti da tutto il mondo, creando un’opportunità di confronto culturale e visivo. La giuria del 2025, composta da figure di spicco come Paul Labadie, Federico Tognoli e Matteo Ferrari, avrà il compito di assegnare premi nelle categorie principali: Best Surf Film, Best Skate Film e Grand Jury Prize.

Un’esperienza artistica a 360 gradi

Il festival non si limita alla proiezione di film, ma si espande in un percorso espositivo che abbraccia diverse forme d’arte, dalla fotografia all’illustrazione, dall’artigianato artistico al design applicato alle tavole da surf. Tra gli eventi in programma, spicca la retrospettiva di Beatrice Sugliani, insieme ai lavori della Travel To Publish Gallery e alle opere di Gianluca Mariani e Pawel Swanski. La scena underground milanese sarà rappresentata dalla Chef Family, creando un immaginario visivo che unisce generazioni diverse, tutte unite dalla stessa passione.

Attività interattive e laboratori creativi

I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi attivamente nel festival grazie a spazi dedicati a workshop artistici e attività pratiche. La screen printing station di SUBSERI e il tattoo corner di Propaganda Tattoo Temple offriranno esperienze uniche. Kodak, in collaborazione con il festival, presenterà una lezione sul filmmaking analogico, seguita da un laboratorio pratico. Anche il brand outdoor Cotopaxi sarà presente con un laboratorio di upcycling creativo. Infine, per gli appassionati di skate, sono previsti contest di skate in programma sia sabato che domenica sera, offrendo un mix di trick e cultura street.

Un weekend di musica, cibo e divertimento

Oltre a sport e arte, il festival offrirà una special edition di East Market, food truck selezionati e birre artigianali, creando un’atmosfera conviviale. La musica avrà un ruolo centrale, con il palco che sabato ospiterà la scena punk-metal veneziana, curata da Built to Blast, e la chiusura affidata al DJ set di TY1, un’icona del turntablism italiano. Domenica sarà dedicata a un DJ takeover locale, promettendo un weekend ricco di vibrazioni e divertimento.

Milano si prepara a vivere un evento che va oltre il semplice festival, diventando un punto di incontro per culture, talenti e visioni che sfidano le convenzioni. Lo Skate & Surf Film Festival 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e libertà.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!