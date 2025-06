Milano ospita la seconda edizione degli Stati Generali del Cinema Indipendente al Palazzo Anteo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Domani, 4 giugno 2025, il Palazzo del Cinema Anteo di Milano diventerà il palcoscenico della seconda edizione degli Stati Generali del Cinema Indipendente. Questo importante incontro riunirà registi, sceneggiatori, produttori, distributori e altri professionisti del settore audiovisivo per discutere e analizzare lo stato attuale dell’industria cinematografica italiana. L’evento è parte integrante del Milano Film Fest e si propone come una giornata dedicata al confronto, al dibattito e alla progettualità, con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di produzione cinematografica indipendente che valorizzi la creatività, la libertà espressiva e la sostenibilità economica.

Un evento di grande rilevanza per il cinema indipendente

La prima edizione degli Stati Generali ha visto la partecipazione di oltre 330 professionisti del settore, un segnale chiaro dell’interesse e della necessità di un confronto costruttivo tra i vari attori del panorama cinematografico. Durante l’incontro dello scorso anno, sono emerse idee e proposte che hanno portato alla creazione di gruppi di lavoro permanenti, favorendo un dialogo continuo con le istituzioni nazionali. Collaborazioni significative con realtà come 100Autori e la presenza a festival di prestigio come Cannes e Venezia hanno dimostrato l’impegno di AIR3 nel sostenere il cinema indipendente.

Il programma della giornata

Il programma di domani prevede una serie di panel tematici, ognuno dei quali affronterà questioni cruciali per il settore. L’apertura dei lavori è fissata per le ore 11.00 e sarà presieduta dal regista e Presidente di AIR3, Luca Lucini. Il primo panel, intitolato “I soliti indipendenti – Lo stato del cinema indipendente e l’idea di un’agenzia del cinema“, vedrà la partecipazione di relatori di spicco come Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, e Margherita Ferri, regista e consigliera di 100Autori. Questo incontro si propone di esplorare le sfide e le opportunità che il cinema indipendente affronta oggi.

Il secondo panel, “E io pago… – Nuovi modelli di finanziamento e distribuzione“, sarà moderato da Simone Cannata e includerà interventi di esperti del settore come Armando Fumagalli e Franco Bocca-Gelsi. Questo incontro si concentrerà sulle nuove strategie di finanziamento e distribuzione che possono supportare i progetti cinematografici indipendenti.

Un altro panel di particolare interesse sarà “The story behind every story“, sponsorizzato da Fujifilm, dove Fabio Rao modererà una discussione con Marc Cattrall e il team Fujifilm, focalizzandosi sugli strumenti e le tecnologie che possono aiutare i narratori a trasformare le loro idee in opere cinematografiche.

Formazione e innovazione nel cinema

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla formazione e all’innovazione attraverso il panel “Imparare a fare – Formazione e innovazione in Accademia“. Moderato da Alberto Sansone, questo incontro vedrà la partecipazione di esperti della Nuova Accademia di Belle Arti e di professionisti del settore, come Giovanni Esposito e Andrea Colamedici, che discuteranno dell’importanza della formazione per i futuri cineasti.

Un altro tema di grande attualità sarà affrontato nel panel “Si fa ma non si dice – L’AI nel cinema“, dove Massimo Torre e Elettra Fiumi discuteranno dell’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo creativo e produttivo del cinema.

Il ruolo del critico e la creazione di un pubblico consapevole

Infine, il panel “Ne ho sentito parlar bene! – Il ruolo del critico e la creazione di un pubblico consapevole” si concentrerà sull’importanza della critica cinematografica e sulla necessità di formare un pubblico informato. Moderato da Marco Armando Piccinini, questo incontro vedrà la partecipazione di figure come Enrica Ilari e Andrea Chimento, che porteranno le loro esperienze e riflessioni sul tema.

L’evento si concluderà alle ore 17.45 con i saluti dei registi di AIR3. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione tramite Eventbrite. Maggiori dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale di AIR3.

