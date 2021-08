Midnight Mass: la nuova serie thriller di Netflix di Mike Flanagan

“Midnight Mass”, Il primo trailer della nuova serie thriller è stato pubblicato da Netflix.

Midnight Mass: il trailer e il cast della serie di Mike Flanagan

I fan di “The Haunting of Hill House” e “The Haunting of Bly Manor” possono finalmente rallegrarsi, poiché Netflix ha svelato il primo trailer di Midnight Mass, l’ultima serie di genere del creatore Mike Flanagan

La messa di mezzanotte segue una piccola comunità isolana le cui divisioni esistenti sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall’arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando l’apparizione di padre Paul sull’isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso si impadronisce della comunità, ma questi miracoli hanno un prezzo?

La moglie e frequente collaboratrice di Flanagan, Kate Siegel, recita in “Midnight Mass” insieme a Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas, e Michele Trucco.

Flanagan ha creato e diretto la serie limitata di sette episodi, di cui è stato anche produttore esecutivo con Trevor Macy per Intrepid Pictures. Midnight Mass debutterà in tutto il mondo su Netflix il 24 settembre.

La nota del regista

“Lo ammetto, “Midnight Mas”s è il mio progetto preferito finora. Come ex chierichetto, in procinto di festeggiare 3 anni di sobrietà, non è difficile vedere cosa lo rende così personale. Le idee alla base di questo spettacolo mi spaventano nel profondo. C’è oscurità al lavoro sull’isola di Crockett. In parte è soprannaturale, ma il più spaventoso nasce dalla natura umana. L’oscurità che anima questa storia non è difficile da vedere nel nostro mondo, purtroppo. Ma questo spettacolo parla anche di qualcos’altro, la fede stessa. Uno dei grandi misteri della natura umana. Come anche nell’oscurità, nel peggiore dei casi, in assenza di luce, e speranza, cantiamo. Spero che la nostra canzone vi piaccia“.

Francesca Reale

10/08/2021