Michelle Rodriguez si è trasformata per il nuovo film “Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”

Michelle Rodriguez, attrice nota per i suoi ruoli in Fast & Furious, si è trasformata per il suo nuovo film Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri. In un’intervista con la rivista SFX, l’attrice ha rivelato di aver dovuto crescere i peli delle ascelle e mettere su massa muscolare per interpretare il personaggio della barbarian Holga Kilgore nel film fantasy.

“È stato molto scomodo all’inizio perché impiegavo sette minuti per andare in bagno, ma poi ci siamo abituati e abbiamo aggiunto delle zip,” ha detto l’attrice. “Ho fatto crescere tutti i peli delle ascelle, quindi sono veri – non sono incollati. Mi sono sentita davvero parte del personaggio, inoltre ho guadagnato circa 15 chili di massa muscolare. Ancora oggi mi è difficile perdere quella massa muscolare, ho dovuto aggiungere una nuova taglia al mio guardaroba.”

Rodriguez interpreta Holga Kilgore, che si allea con Chris Pine nel ruolo di Edgar Darvis in Honor Among Thieves. La trama segue i due personaggi mentre cercano di fuggire dalla prigione in cui sono rinchiusi, dopo che una rapina è andata storta, per riunirsi con la figlia di Darvis, Kira, interpretata da Chloe Coleman.

Il cast del film vanta anche attori di grande successo come Hugh Grant, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Justice Smith. Le prime recensioni per L’onore dei ladri sono molto positive, con una media del 86% di recensioni positive su Rotten Tomatoes al momento della stesura dell’articolo, che elogiano il film come una commedia divertente ed emozionante. L’onore dei ladri è stato presentato in anteprima al SXSW il 10 marzo.

Oltre al suo ruolo in Dungeons & Dragons, Michelle Rodriguez riprende il suo ruolo di Leticia “Letty” Ortiz-Toretto nel penultimo episodio della saga di Fast & Furious, intitolato Fast X, in uscita quest’anno.

Conclusioni e data di uscita del film al cinema

Il film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves è in uscita il 31 marzo nei cinema. Il pubblico sarà entusiasta di vedere l’interpretazione di Michelle Rodriguez in questo nuovo ruolo e di scoprire come la sua trasformazione fisica sia stata essenziale per la sua interpretazione della barbarian Holga Kilgore.