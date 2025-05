Michelle Rodriguez e Richard Gere protagonisti del thriller Left Seat: trama e dettagli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo thriller di sopravvivenza intitolato “Left Seat”, che vedrà come protagonisti Michelle Rodriguez e Richard Gere. Diretto da Ben Younger, il film promette di offrire un’esperienza avvincente, con una trama che si sviluppa in un contesto ad alta tensione. La pellicola sarà presentata al Marché du Film di Cannes, attirando l’attenzione degli appassionati di cinema e degli operatori del settore.

La trama di Left Seat

“Left Seat” racconta la storia di una rappresentante farmaceutica, interpretata da Michelle Rodriguez, che si trova in una situazione disperata durante un volo privato. Quando il pilota perde i sensi, la protagonista è costretta a prendere il controllo dell’aereo, affrontando una serie di sfide in un contesto di emergenza. Con il carburante che scarseggia e una tempesta in arrivo, la donna deve affidarsi a un misterioso sconosciuto, interpretato da Richard Gere, per ricevere istruzioni via radio e tentare un atterraggio sicuro. La tensione cresce mentre i due personaggi cercano di superare le avversità e di salvare la situazione, rendendo il film un thriller avvincente e ricco di colpi di scena.

Il team creativo dietro Left Seat

Il film è diretto da Ben Younger, un regista noto per il suo lavoro in “Bleed – Più forte del destino”. La sceneggiatura originale è stata scritta da David M. Crabtree, che attualmente sta collaborando con Younger per apportare delle revisioni al copione. La produzione è affidata a Jason Michael Berman, ex presidente di Mandalay Pictures, ora a capo della nuova A/Vantage Pictures. Berman ha dichiarato che “Left Seat” rappresenta una storia intensa e umana, sottolineando l’importanza di un’autenticità rara grazie alla direzione di Younger, che è anche un pilota nella vita reale.

I produttori e le vendite internazionali

Oltre a Jason Michael Berman, tra i produttori figurano Crabtree e Younger, con il supporto di Peter Guber, Matthew Lindner e Jordan Moldo come produttori esecutivi. Le vendite internazionali del film saranno gestite da Anton, mentre WME Independent si occuperà della distribuzione per il Nord America. La presenza di un cast di alto profilo come Rodriguez e Gere, insieme a un team di produzione esperto, fa ben sperare per il successo di “Left Seat” sia a livello commerciale che critico.

I protagonisti del film

Michelle Rodriguez è conosciuta per i suoi ruoli iconici nella saga “Fast & Furious”, ma ha anche recitato in film come “Resident Evil” e “Machete”. La sua carriera continua a evolversi, con il suo ritorno previsto in “Fast X: Parte 2”. Richard Gere, d’altra parte, è una figura di spicco nel panorama cinematografico americano, recentemente apparso in “Oh, Canada” di Paul Schrader e nel dramma “The Agency”. La loro collaborazione in “Left Seat” rappresenta un incontro tra due talenti affermati, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico.

Con la sua trama avvincente e un cast stellare, “Left Seat” si preannuncia come uno dei film da tenere d’occhio nel 2025, pronto a portare gli spettatori in un viaggio emozionante tra tensione e sopravvivenza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!