Michelle Obama in “Waffles + Mochi” la nuova serie Netflix

Netflix ha annunciato la nuova serie “Waffles + Mochi” che dal 16 marzo sarà online, con un’inedita partecipazione.

Waffles + Mochi: un magico show

“Waffle + Mochi”, una serie originale Netflix, vedrà tra i protagonisti Michelle Obama che in un’intervista ha affermato: “Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show. E non lo dico solo per via del carrello della spesa volante”. “Waffles + Mochi” è un franchise prodotto da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama. Erika Thormalen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi con Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack e Michelle Obama.

Waffles + Mochi: la serie che avrei voluto per i miei figli

I protagonisti principali della serie sono due migliori amici, Waffles e Mochi, che hanno un sogno in comune: diventare chef. I due personaggi vengono però dalla Terra dei Surgelati e, durante le loro sperimentazioni culinarie, tutto ciò che provano a cucinare è ghiacciato. Come faranno i due amici a cucinare piatti saporiti e non congelati?

Ad aiutarli ci sarà la proprietaria del supermercato, interpretata dalla signora Obama. I due amici e la loro aiutante, con un immancabile carrello magico, vivranno una fantastica avventura. La signora Obama accompagnerà Waffles e Mochi in un meraviglioso viaggio, alla scoperta di cucine, ristoranti, case e fattorie di tutto il mondo. Inizia così per loro un’esperienza all’insegna dell’esplorazione di nuovi posti e culture. Dalle Ande del Perù, passando per l’Italia, fino al Giappone, Waffles e Mochi non solo impareranno nuove ricette e scopriranno nuovi cibi, ma il viaggio sarà anche un modo per conoscere nuove persone e fare amicizie.

“Mi sarebbe piaciuto che “Waffles + Mochi” fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è il tipo di programma divertente da seguire insieme a tutta la famiglia. E’ uno show capace di far ridere e al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stiano imparando qualcosa.” dice ancora Michelle.

La serie sembra essere adatta ad un ampio pubblico, ma soprattutto per i più piccini. Ha l’aria di essere una storia avvincente e formativa all’insegna di valori come l’importanza di accettare la diversità altrui senza averne paura ed anche il piacere di scoprire nuovi mondi e culture. Non credete anche voi che questi valori nella nostra società sembrino essere dimenticati? O forse sono solo surgelati?

Giulia Cirenei

09/02/2021