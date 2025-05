Michelle Hunziker assente a Striscia La Notizia: Francesca Manzini la sostituisce per l’Eurovision

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 è ufficialmente iniziato e l’Italia è rappresentata da Lucio Corsi, poiché il vincitore del Festival di Sanremo, Olly, ha scelto di non partecipare per concentrarsi sul suo tour. In questa edizione, Michelle Hunziker, ex moglie di Tomaso Trussardi, sarà presente alla conduzione della finale, che si svolgerà in Svizzera. Tuttavia, la sua assenza da Striscia La Notizia ha sollevato interrogativi su chi la sostituirà nel programma satirico di Mediaset.

Michelle Hunziker e il suo impegno all’Eurovision

Michelle Hunziker ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest è stata possibile grazie a una deroga concessa da Mediaset. La conduttrice ha spiegato: “Abbiamo evitato di andare in onda troppe volte contro me stessa”. Questo ha portato alla decisione di non partecipare alle semifinali dell’evento, riservando la sua presenza solo per la finalissima. La Hunziker ha espresso la sua emozione per l’opportunità di condurre un evento così prestigioso, sottolineando che è sempre stato un suo grande sogno. La Svizzera, paese ospitante, non vinceva da molto tempo, rendendo questo momento ancora più significativo per lei.

Francesca Manzini al fianco di Gerry Scotti

Con Michelle Hunziker impegnata a Basilea, Antonio Ricci ha rapidamente trovato una sostituta per Striscia La Notizia. Francesca Manzini tornerà a condividere il bancone con Gerry Scotti, almeno per una sera. La notizia è stata ufficializzata dal programma attraverso il proprio sito, dove è stato specificato che la coppia sarà presente sabato 17 maggio, alle ore 20:35 su Canale 5. Questo ritorno di Francesca Manzini è atteso con entusiasmo dai fan del programma, che hanno già avuto modo di apprezzare la sua verve comica e il suo talento.

L’entusiasmo di Francesca Manzini

Francesca Manzini ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno a Striscia La Notizia, dichiarando: “Sono entusiasta di tornare nella grande famiglia di Striscia e sono felice di farlo ancora una volta accanto al mio maestro Gerry Scotti.” La Manzini ha anche anticipato che il pubblico potrà aspettarsi molte novità durante la trasmissione, affermando: “Non sarò una sostituta di Michelle, ma sarò Manzell Hunziker… Preparatevi: ci saranno tante sorprese e nuove imitazioni”. Questo annuncio ha creato attesa tra gli spettatori, curiosi di scoprire quali saranno le sorprese in serbo per loro.

Il futuro di Michelle Hunziker in televisione

Negli ultimi giorni, Michelle Hunziker è stata al centro di diverse speculazioni riguardo il suo futuro in televisione. Oltre alla sua partecipazione all’Eurovision, ha rivelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere estremamente emozionata per questa opportunità. La conduttrice ha dichiarato: “Sono prontissima, è sempre stato un mio grande sogno… Ma, onestamente, era difficile anche solo immaginarlo perché la Svizzera non vinceva da molto tempo”. Le sue parole riflettono un forte desiderio di continuare a essere protagonista nel mondo dello spettacolo, lasciando aperte molte possibilità per il suo futuro professionale.

La serata di domani si preannuncia ricca di emozioni, sia per gli spettatori di Striscia La Notizia che per quelli dell’Eurovision Song Contest, con Francesca Manzini pronta a portare la sua freschezza e il suo talento sul piccolo schermo.

