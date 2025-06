Michele di Bari protagonista di una divertente ma sfortunata puntata di Affari tuoi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 1° giugno 2025, il noto programma televisivo Affari tuoi ha visto come protagonista Michele, un concorrente pugliese che ha intrattenuto il pubblico con la sua simpatia. Nonostante le sue buone intenzioni e il sostegno del pubblico, la sua avventura si è rivelata piuttosto sfortunata, portandolo a prendere decisioni difficili durante il gioco. La puntata ha messo in evidenza non solo le sfide del gioco, ma anche la personalità di Michele, che ha saputo strappare sorrisi e applausi.

Chi è Michele di Bari

Michele, originario di Bari, è un tecnico informatico che lavora nel settore dell’assistenza nei supermercati. La sua presenza in studio è stata caratterizzata da un tocco personale: il pubblico ha indossato papillon per sostenerlo, un accessorio che lui stesso ama indossare. La sua vita privata è altrettanto interessante: Michele è fidanzato con Anna, capostazione a Putignano, con la quale condivide una relazione di dieci anni. La sua storia personale ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla sua partecipazione al programma, rendendolo un concorrente amato dal pubblico.

Le scelte di Michele durante il gioco

La partita di Michele è iniziata con il pacco numero 11, con l’aspettativa di tornare a casa con un premio significativo, utile per sostenere un mutuo trentennale. Tuttavia, le sue scelte iniziali si sono rivelate poco fortunate. I primi pacchi aperti contenevano somme elevate, come 300.000 e 200.000 euro, che sono stati eliminati dal gioco. Alla prima offerta del Dottore, Michele ha deciso di cambiare il pacco, optando per il numero 9. Questa decisione non si è rivelata vincente, poiché anche i pacchi successivi hanno continuato a contenere valori elevati.

Michele ha rifiutato offerte di 20.000 e 10.000 euro, continuando a cambiare pacco, passando dal 13 al 7. Purtroppo, le sue scelte lo hanno portato a lasciare sul tavolo pacchi di basso valore, eccetto per Gennarino, il cagnolino della trasmissione, che ha suscitato l’affetto del pubblico. Le sue mosse, sebbene divertenti, hanno dimostrato come la fortuna possa essere sfuggente in un gioco come Affari tuoi.

La conclusione della partita per Michele

Verso la fine della puntata, Michele si è trovato con un pacco contenente una Fresella, 5 euro e 75.000 euro. Il Dottore ha presentato un’offerta di 20.000 euro, e a questo punto Michele ha riflettuto sulla sua esperienza di gioco. Ha ammesso che la sua partita era stata sfortunata e che, se non avesse avuto preoccupazioni economiche, avrebbe continuato a giocare. Tuttavia, considerando il mutuo di 30 anni che deve sostenere, ha deciso di accettare l’offerta e incassare l’assegno da 20.000 euro.

Poco dopo, Michele ha scoperto che nel suo pacco finale si trovava la Fresella, un risultato che ha portato a un piccolo lieto fine per lui e per il pubblico pugliese. La sua partecipazione ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, il divertimento e la simpatia possono prevalere anche in situazioni di sfida.

