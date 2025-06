Michael Rosenbaum conferma il suo coinvolgimento nel nuovo film di Superman al Fan Expo di Dallas

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michael Rosenbaum, noto per il suo ruolo di Lex Luthor nella serie cult Smallville, ha recentemente svelato dettagli sul suo coinvolgimento nel nuovo film Superman, diretto da James Gunn. Durante il Fan Expo di Dallas, l’attore ha condiviso la sua esperienza e le aspettative riguardo a questo progetto, rivelando anche il suo rapporto con il regista e le opportunità future nel DC Universe.

Il ruolo di Michael Rosenbaum in Superman

Nel corso dell’evento, Rosenbaum ha confermato di essere stato contattato da James Gunn per partecipare al nuovo capitolo della saga di Superman. Sebbene il suo contributo sarà limitato, l’attore ha dichiarato di avere “un paio di battute a cui darò voce”. Questo approccio suggerisce che, pur non apparendo fisicamente sullo schermo, il suo talento sarà comunque presente nel film attraverso il doppiaggio.

Rosenbaum ha anche accennato alla possibilità di un ritorno nel DC Universe in futuro, sottolineando che James Gunn, attualmente a capo della DC, potrebbe decidere di coinvolgerlo in altri progetti. “Non c’era nulla in questo, ma penso possa infilarmi dentro in un film o qualcosa di simile”, ha detto, lasciando aperte le porte a nuove collaborazioni.

La carriera di Rosenbaum nel DC Universe

Michael Rosenbaum ha una lunga carriera legata ai progetti tratti dai fumetti della DC. Dopo aver interpretato Lex Luthor per sette stagioni in Smallville, ha continuato a lavorare nel mondo dei supereroi, prestando la sua voce a The Flash nella serie Justice League. Questo background lo rende un volto familiare per i fan e un attore molto apprezzato nel panorama dei film e delle serie TV ispirati ai fumetti.

La sua esperienza e il legame con il materiale originale lo rendono un candidato ideale per ruoli futuri, e la sua presenza, anche se limitata, in Superman rappresenta un ponte tra il passato e il presente del DC Universe.

L’amicizia con James Gunn e il futuro del DC Universe

Rosenbaum ha parlato anche della sua amicizia con James Gunn, il regista che sta plasmando il futuro del DC Universe insieme a Peter Safran. L’attore ha rivelato di valutare attentamente qualsiasi proposta che gli venga fatta, affermando che se un progetto lo diverte o lo stimola, è propenso ad accettarlo. “Qualsiasi cosa mi venga proposta la valuto e, se non è troppo sciocca o se mi fa ridere, la faccio”, ha spiegato.

Questa apertura verso nuove opportunità, unita al suo legame personale con Gunn, potrebbe portare a ulteriori collaborazioni in futuro. Rosenbaum ha già avuto un ruolo nel Marvel Cinematic Universe, interpretando Martinex nella trilogia di Guardiani della Galassia, dimostrando la sua versatilità come attore.

Un compleanno speciale e la visione di Gunn

Un aspetto particolare del nuovo film Superman è che la sua uscita nelle sale americane è prevista per il giorno del compleanno di Michael Rosenbaum. Questo legame personale rende il progetto ancora più significativo per l’attore, che ha elogiato la visione di Gunn per il film. “Lui è uno dei miei migliori amici ed è davvero leale. Penso abbia avuto una visione grandiosa”, ha affermato, evidenziando la fiducia che ripone nel regista.

Con il film in arrivo e il suo coinvolgimento, i fan di Rosenbaum e del DC Universe possono aspettarsi un’esperienza emozionante che unisce nostalgia e innovazione. La combinazione di talenti e la passione per il materiale originale promettono di offrire una nuova avventura per Clark Kent e i suoi sostenitori.

