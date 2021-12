Michael Keaton interpreterà Batman in “Batgirl” con Leslie Grace

Michael Keaton interpreterà il ruolo di Bruce Wayne aka Batman, il personaggio da cui ha avuto origine, nel film del 1989 di Tim Burton. Reciterà al fianco dell’attrice principale Leslie Grace.

Ufficiale Michael Keaton nel cast di “Batgirl”

Per il prossimo film di supereroi targato HBO Max, “Batgirl ”, Michael Keaton sta rispolverando il suo caratteristico mantello e cappuccio. Al momento La Warner Bros, non ha rilasciato dichiarazioni in merito al casting di Keaton e, sebbene anche i dettagli della trama siano al momento tenuti nascosti, sappiamo che il film sarà incentrato sull’eroina la cui vera identità è Barbara Gordon, figlia del commissario di polizia di Gotham, Jim Gordon. Come precedentemente annunciato, JK Simmons tornerà a interpretare Jim Gordon dopo aver interpretato il personaggio per la prima volta in “Justice League” di Zack Snyder. Brendan Fraser interpreta il malvagio Firefly, un sociopatico con la passione per la pirotecnica.

Le dichiarazioni di Micheal Keaton

Sono passati 30 anni da quando Keaton ha indossato per la prima volta i panni di Batman, e in quel periodo, dice di essere stato incuriosito dalla prospettiva di rivisitare il suo ruolo iconico.

Secondo quanto riportato da Variety, Keaton ha dichiarato:

“Solo perché ero curioso non significava che volessi farlo, quindi ci è voluto molto tempo, francamente… non dirò solo che lo farò. Deve essere buono, e ci deve essere una ragione”.

“Batgirl” non ha una data di uscita esatta, anche se il film dovrebbe debuttare su HBO Max nel 2022. Nello stesso anno, Keaton sarà visto come il Caped Crusader nell’ avventura della Warner Bros. “The Flash”. Il film, che include anche Ben Affleck nei panni di Batman e con Ezra Miller nei panni dell’eroe del titolo, dovrebbe arrivare nelle sale americane il 4 novembre 2022.

“Batgirl” è attualmente in produzione a Londra. I registi di “Bad Boys for Life” Adil El Arbi e Bilall Fallah dirigeranno il film per la Warner Bros. Christina Hodson (“Bumblebee”, “The Flash”) sta scrivendo la sceneggiatura.