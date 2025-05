Michael J. Fox presenta il suo quinto libro: un viaggio nel tempo e nella carriera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michael J. Fox, l’iconico attore noto per il suo ruolo in “Ritorno al futuro“, ha annunciato l’uscita del suo quinto libro, intitolato “Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum“. Questo nuovo saggio, scritto in collaborazione con Nelle Fortenberry, sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dall’autunno 2025. Il libro si propone di esplorare un periodo cruciale della carriera di Fox, con un focus particolare sull’anno 1985, un anno che ha segnato una svolta significativa nella sua vita professionale e personale.

La Presidential Medal of Freedom: un riconoscimento importante

Recentemente, Michael J. Fox ha ricevuto la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Questo prestigioso premio viene conferito a individui che hanno dato un contributo significativo alla sicurezza, agli interessi nazionali, alla pace mondiale, alla cultura o ad altre iniziative di rilevanza pubblica o privata. L’assegnazione della medaglia è avvenuta durante una cerimonia in cui l’ex Presidente Joe Biden ha avuto l’onore di consegnarla a Fox, sottolineando l’impatto che l’attore ha avuto non solo nel mondo del cinema, ma anche come attivista per la ricerca sulla malattia di Parkinson.

Un viaggio nel tempo: il nuovo libro di Michael J. Fox

“Future Boy” si concentra su un periodo specifico della vita di Fox, già accennato nella sua prima autobiografia “Lucky Man“. In questo nuovo lavoro, l’attore racconta gli eventi del 1985, quando la sua carriera stava decollando grazie al ruolo di Alex P. Keaton nella sitcom “Casa Keaton“. Questo successo lo portò a essere scelto per il leggendario ruolo di Marty McFly nel film “Ritorno al futuro“, diretto da Robert Zemeckis. Fox ha vissuto un periodo di intensa attività, girando “Casa Keaton” di giorno e spostandosi sul set di “Ritorno al futuro” di notte, un’esperienza che ha descritto come “intensa”.

Un racconto di backstage e interviste inedite

Il libro non si limita a raccontare la carriera di Fox, ma include anche interviste esclusive con membri del cast di entrambi i progetti, offrendo così uno spaccato della storia dello spettacolo mai raccontato prima. La descrizione del libro sottolinea l’importanza di questi racconti, che arricchiscono la narrazione con dettagli e aneddoti inediti. Fox riflette sul concetto di tempo, citando Albert Einstein: “L’unico motivo per cui esiste il tempo è per evitare che tutto accada contemporaneamente”. Questa riflessione serve a contestualizzare la frenesia della sua vita nei primi mesi del 1985, un periodo che ha segnato profondamente la sua esistenza.

Le opere precedenti di Michael J. Fox

Michael J. Fox ha già pubblicato quattro libri, tra cui “Lucky Man” e “Il futuro è stato bellissimo” , entrambi tradotti in italiano e pubblicati da TEA. Queste opere hanno contribuito a costruire l’immagine di Fox non solo come attore, ma anche come scrittore e narratore della sua vita, affrontando temi come la malattia di Parkinson e la resilienza. Con “Future Boy“, l’attore continua a condividere la sua storia, invitando i lettori a riflettere sulla propria vita e sulle sfide che ognuno affronta.

