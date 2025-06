Michael Douglas riceve il Taormina Excellence Award e parla della sua carriera e vita privata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Taormina Film Fest ha accolto un ospite d’eccezione per la sua 71ª edizione: Michael Douglas. L’attore, noto per il suo contributo al cinema, ha ricevuto il prestigioso Taormina Excellence Award, un riconoscimento che celebra le carriere eccezionali nel mondo del cinema. Durante l’evento, Douglas ha colto l’occasione per riflettere sulla sua carriera, discutere della situazione politica negli Stati Uniti e condividere aneddoti sulla sua vita personale.

Critiche alla politica americana e a Donald Trump

Nel corso della cerimonia, Michael Douglas non ha esitato a esprimere il suo disappunto riguardo all’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. L’attore ha dichiarato che la sua delusione più grande è stata proprio l’ultima elezione, evidenziando un forte senso di responsabilità nei confronti dei suoi amici e conoscenti in Canada, Messico e nei vari Paesi dell’Unione Europea e della NATO. Le sue parole hanno risuonato con una certa intensità, rivelando un attaccamento profondo ai valori democratici e una preoccupazione per l’andamento della politica americana. Douglas ha affermato: “Mi scuso e mi vergogno con i miei amici, con i miei vicini in Canada, in Messico o in tutti i Paesi dell’Unione Europea e della NATO”, sottolineando come la sua visione del mondo sia influenzata da una prospettiva globale.

Il legame con il padre e l’inizio della carriera

Riflettendo sulla sua carriera, Michael Douglas ha rivelato che la decisione di intraprendere la strada della recitazione è stata fortemente influenzata dal suo rapporto con il padre, Kirk Douglas. Ha condiviso che la sua scelta di diventare attore è stata in parte una forma di rivalsa e risentimento nei confronti del genitore, un’icona del cinema. Douglas ha affermato: “Ho fatto l’attore come rivalsa e risentimento verso mio padre”, rivelando così un aspetto più personale della sua vita. Questo legame complesso ha contribuito a formare la sua identità artistica e ha influenzato le sue scelte professionali. La carriera di Douglas è stata caratterizzata da ruoli iconici e da una continua ricerca di sfide artistiche, rendendolo uno dei volti più riconoscibili del cinema contemporaneo.

Vita privata e progetti futuri

Oltre alla sua carriera, Michael Douglas ha parlato anche della sua vita personale, in particolare del matrimonio con Catherine Zeta-Jones. L’attore ha descritto il suo incontro con la moglie come un colpo di fortuna, affermando: “Sposare mia moglie, Catherine Zeta-Jones, è stato il più grande colpo di fortuna della mia vita”. Ha raccontato di aver letto un articolo su di lei mentre girava un film con Sean Connery e di aver deciso di farsi avanti, rivelando così un lato romantico e determinato della sua personalità. Douglas ha anche accennato ai suoi progetti futuri, esprimendo entusiasmo per le sfide professionali che lo attendono. La sua carriera continua a evolversi, e l’attore sembra pronto a intraprendere nuovi percorsi, mantenendo viva la sua passione per il cinema e la recitazione.

