Michael Bay e Gareth Evans alla produzione, Patrick Hughes alla regia

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline Michael Bay, Gareth Evans e Patrick Hughes, tre dei più grandi registi d’azione del momento, realizzeranno per Netflix il remake del cult di Gareth Evans dal titolo “The Raid”. Nello specifico Patrick Hughes dirigerà mentre Michael Bay e XYZ Films si occuperanno della produzione. Evans, inoltre, produrrà insieme a Range Media Partners, che rappresenta tutti e tre i talenti. Patrick Hughes si occuperà anche di realizzare la sceneggiatura insieme a James Beaufort.

Il film originale è stato scritto e diretto da Evans e segue le vicende di una squadra d’élite SWAT indonesiana che rimane intrappolata in un appartamento gestito da uno spietato mafioso e dal suo manipolo di assassini e teppisti. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival del 2012 e ha ottenuto elogi immediati per le sue folli sequenze d’azione, trasformando Evans in una delle più grandi star del festival. Il successo del film ha spinto la Sony Pictures Classics a realizzare un sequel.

Il remake

Questa versione di “The Raid” è ambientata nelle “Badlands” di Filadelfia, infestate dalla droga, dove una task force d’élite sotto copertura della DEA cercherà di catturare un boss sfuggente. I produttori hanno affermato che questa versione rispetterà il film originale, ma gli conferirà una nuova prospettiva.

La nuova versione della storia di Hughes ha entusiasmato tutte le persone coinvolte, inclusi Bay ed Evans, e Netflix ha recentemente chiuso l’affare per i diritti a seguito di una lunga trattativa.

Hughes è diventato rapidamente uno dei più dotati registi action dopo “I mercenari 3”. Da allora ha diretto “Come ti ammazzo il bodyguard” (2017) e il suo sequel “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” (2021). Il prossimo impegno di Hughes è dietro la macchina da presa per la commedia d’azione “The Man From Toronto” con Kevin Hart e Woody Harrelson.

Hughes, Bay ed Evans sono tutti rappresentati da Range Media Partners. Bay ed Evans sono anche rappresentati da WME ed Evans è anche rappresentato da Management 360.

Roberta Rosella

11/01/2022