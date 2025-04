Michael Bay e il suo nuovo hobby: esplosioni con i carri armati in Texas

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michael Bay, noto regista di film d’azione come “Transformers” e “Ambulance“, ha recentemente condiviso un video sui social media che ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Il regista ha mostrato il suo nuovo passatempo, che consiste nell’utilizzare veri carri armati per far esplodere automobili. Questa iniziativa sembra coincidere con l’annuncio del suo nuovo film “Outrun“, che vede come protagonista l’attrice Sydney Sweeney e si basa sull’omonimo videogioco di corse automobilistiche.

Un’esperienza unica all’Ox Ranch

Il video, pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram di Michael Bay, è stato girato in Texas, precisamente a Uvalde, presso l’Ox Ranch. Qui, il regista ha avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza unica offerta da DriveTanks, una compagnia che consente ai visitatori di guidare e sparare con veri carri armati d’epoca. Nel filmato, Bay si trova alla guida di un carro armato Sherman mentre si prepara a far saltare in aria un’auto. La scena, che potrebbe sembrare tratta da uno dei suoi film, è in realtà un momento di svago e divertimento per il regista.

Nel post, Bay ha commentato con un tono scherzoso: “Alla guida dell’ultimo carro armato Sherman: spariamo ad un’auto… Cavolo! Ma alla resa dei conti, posso dire di essere stato coinvolto in esplosioni molto più grandi”. Questo commento mette in evidenza il suo carattere giocoso e la sua passione per le esplosioni, un elemento distintivo dei suoi film.

La reazione di DriveTanks e della comunità cinematografica

La compagnia DriveTanks ha risposto al post di Bay con entusiasmo, esprimendo gratitudine per l’incontro e sperando che il regista si sia divertito durante l’esperienza. Questo scambio di commenti evidenzia l’apprezzamento reciproco tra il regista e la compagnia, che ha reso possibile questa avventura.

In aggiunta, anche la Industrial Light & Magic, la celebre casa di produzione di effetti speciali fondata nel 1977, ha commentato il video. Hanno scritto: “Far saltare in aria le cose con te è uno dei massimi privilegi della nostra carriera!”. Questo riconoscimento da parte di una delle aziende più rispettate nel settore degli effetti speciali sottolinea l’impatto che Michael Bay ha avuto nel mondo del cinema e il suo continuo coinvolgimento in progetti che richiedono esplosioni spettacolari.

I progetti futuri di Michael Bay

Oltre a “Outrun“, Michael Bay è attualmente impegnato nella realizzazione di un altro film, “Fast & Loose“, prodotto per Netflix. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella carriera del regista, che continua a esplorare nuove opportunità e a collaborare con diverse piattaforme di streaming. La sua capacità di attrarre l’attenzione del pubblico con film ad alto contenuto di azione e effetti speciali rimane inalterata, e i suoi fan attendono con interesse le sue prossime opere.

In un panorama cinematografico in continua evoluzione, Michael Bay continua a distinguersi per il suo stile unico e la sua passione per l’azione, sia sul grande schermo che nella vita reale.

