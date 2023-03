Michael B. Jordan verrà onorificato con la sua prima stella nella Walk of Fame!

L’attore di Hollywood Michael B. Jordan è pronto a ricevere un prestigioso riconoscimento a Los Angeles: la sua prima stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Dopo il successo di alcune delle sue interpretazioni più famose come quella di Erik Killmonger in “Black Panther” e Adonis Creed nella serie di “Creed”, l’attore di 36 anni sta per essere onorato per la sua notevole carriera nel mondo del cinema e della televisione.

Tuttavia, la sua strada verso il successo non è stata sempre facile, come ha recentemente raccontato durante un’intervista in cui ha ricordato il bullismo subito durante la sua infanzia a Newark. Grazie alla sua perseveranza e alla sua dedizione, Michael B. Jordan è diventato uno dei volti più rispettati e influenti di Hollywood.

Michael B Jordan racconta il bullismo subito

Durante una recente intervista, Michael B. Jordan ha rivelato di aver subito bullismo durante la sua infanzia a Newark. In particolare, ha raccontato di essere stato preso in giro per il fatto di condividere il nome con la leggenda dell’NBA Michael Jordan. L’attore ha inoltre ricordato di aver subito anche derisioni per una cicatrice sulla testa, frutto di un incidente infantile. Tuttavia, Michael B. Jordan ha dimostrato di avere una grande forza interiore e una notevole determinazione, grazie alla quale ha superato gli ostacoli e raggiunto il successo nel mondo dello spettacolo.

Il sogno di diventare attore

Nell’intervista, Michael B. Jordan ha anche parlato del suo percorso per diventare attore e ha rivelato che non era qualcosa che aveva sempre sognato. In effetti, ha dichiarato che inizialmente non sapeva cosa volesse fare nella vita. Tuttavia, quando era ancora un adolescente, sua madre lo portò alla sua prima audizione commerciale e questo fu il punto di svolta per la sua carriera. La recitazione gli permise di uscire presto dalla scuola e di avere l’opportunità di andare in città, cosa che lo fece appassionare al mondo dello spettacolo. Da allora, ha lavorato sodo per costruire la sua carriera, guadagnando notevole successo con ruoli in film come Fantastic Four, Creed e Black Panther, oltre ad essere riconosciuto per il suo lavoro in serie televisive come The Wire e Friday Night Lights.