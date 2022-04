Micaela Ramazzotti: iniziate le riprese del suo primo film da regista

Micaela Ramazzotti alla sua prima opera da regista per il film “Felicità”. Lunedì 4 aprile sono iniziate a Roma le riprese del film della Ramazzotti, che firma anche la sceneggiatura insieme a Isabella Cecchi e Alessandra Guidi.

Micaela Ramazzotti sul set del film “Felicità”

Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema e ha come protagonisti Micaela Ramazzotti, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini.

Nel cast tecnico Luca Bigazzi alla fotografia, Paolo Sansoni alla scenografia, Catia Dottori ai costumi, Jacopo Quadri al montaggio. Produttore esecutivo è Enrico Venti.

“Felicità”, un film sulla lotta per salvarsi da legami familiari disturbati

“Sono molto fiera che interpreti così formidabili abbiamo aderito al progetto, dandomi fiducia e coraggio.” – dichiara Micaela – “Felicità è un film sulla lotta per salvarsi da legami familiari disturbati”.

L’attrice italiana, e ora anche regista, è nata il 17 gennaio 1979 a Roma.

Ricordiamo che nel 2015 ha ricevuto il premio come Miglior Attrice non protagonista al Nastri d’Argento per il film Il nome del figlio. Dal 2010 al 2015 Micaela Ramazzotti ha vinto 4 premi: David di Donatello (2010), Nastri d’Argento (2010, 2012, 2015). Moglie e musa di Paolo Virzì, per il regista livornese, l’attrice si è cimentata nella centralinista coatta in “Tutta la vita davanti”, nonché nella svampita mamma-Miss in “La prima cosa bella”, personaggio ispirato alla madre dell’autore di “Ovosodo” . Micaela Ramazzotti debutta tredicenne, nei veraci photoromance del teen weekly magazine “Cioè”.

Non vediamo l’ora di apprezzarla in questa nuova veste,

tanta “Felicità” a te, Micaela.

In bocca al lupo,

Mina Franza

7/04/2022