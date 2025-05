Mia Threapleton rivela perché non ha mai visto il film Titanic con Kate Winslet

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mia Threapleton, figlia dell’iconica attrice Kate Winslet, ha recentemente condiviso un curioso retroscena riguardo alla sua esperienza con il film Titanic, un capolavoro diretto da James Cameron che ha catapultato sua madre nel firmamento delle stelle di Hollywood. Nonostante la sua fama, Mia non ha mai visto il film nella sua interezza, e la ragione è tanto divertente quanto comprensibile.

La carriera di Mia Threapleton e il suo nuovo film

Attualmente, Mia Threapleton sta facendo parlare di sé per la sua performance nel film La Trama Fenicia, diretto dal celebre regista Wes Anderson. In questo progetto, la giovane attrice condivide il set con nomi di spicco come Benicio del Toro, Bill Murray, Benedict Cumberbatch, Tom Hanks, Bryan Cranston, Michael Cera e Scarlett Johansson. La sua carriera, sebbene ancora all’inizio, sta già prendendo una piega interessante, e il suo talento sta emergendo in un panorama cinematografico competitivo.

Il motivo della mancata visione di Titanic

In un’intervista rilasciata a Defined, Mia ha raccontato un aneddoto divertente legato alla sua esperienza con Titanic. Durante uno dei suoi tentativi di guardare il film, è arrivata alla famosa scena in cui i protagonisti, interpretati da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, si trovano in una situazione intima all’interno di un’auto. In quel momento, le mani della madre sono apparse da dietro la sua testa per coprirle gli occhi, un gesto che ha suscitato una reazione immediata da parte di Mia: “Posso ancora sentire tutto!” ha esclamato, rendendo chiaro che, nonostante la protezione materna, l’atmosfera della scena era innegabile.

Mia ha anche aggiunto che non ricorda esattamente perché il film fosse in onda in quel momento, ma ha sottolineato che sua madre non ama rivedere i propri lavori. Questa preferenza è comprensibile, considerando l’impatto emotivo che può avere rivedere se stessi in ruoli così iconici e, a volte, vulnerabili.

Un legame speciale tra madre e figlia

La relazione tra Kate Winslet e Mia Threapleton va oltre il legame familiare; le due hanno avuto l’opportunità di lavorare insieme in progetti cinematografici. Uno dei più recenti è I Am Ruth, prodotto da Channel 4, dove interpretano rispettivamente una madre single e sua figlia adolescente. Mia ha descritto l’esperienza sul set come intensa, ma ha anche notato che, nonostante la loro collaborazione professionale, non hanno mai discusso approfonditamente del lavoro che stavano svolgendo.

Questa dinamica riflette un equilibrio tra vita privata e professionale, mostrando come la loro connessione si estenda anche al di fuori del mondo del cinema. Entrambe le attrici sembrano condividere un rispetto reciproco per i propri spazi e le proprie esperienze, creando un ambiente familiare in cui la creatività può prosperare senza pressioni esterne. La loro storia è un esempio di come il talento possa essere trasmesso di generazione in generazione, mantenendo al contempo una forte identità individuale.

