Mia Goth protagonista di Frankenstein di Guillermo Del Toro e Star Wars: Starfighter

Mia Goth, attrice di grande talento, si prepara a un anno ricco di impegni cinematografici. Oltre a unirsi al cast di Star Wars: Starfighter, previsto per maggio 2027, l’attrice sarà protagonista del nuovo adattamento di Frankenstein, diretto da Guillermo Del Toro, in arrivo a novembre su Netflix. Questo film promette di essere un’opera ambiziosa e carica di emozioni, in grado di attrarre sia i fan della storia classica di Mary Shelley che i nuovi spettatori.

Il ruolo di Mia Goth in Frankenstein

Nel film, Mia Goth interpreta Elizabeth Lavenza, la fidanzata di Victor Frankenstein, un personaggio che sarà interpretato da Oscar Isaac, noto per i suoi ruoli in Moon Knight e Star Wars: L’ascesa di Skywalker. La scelta di Goth per questo ruolo è stata accolta con entusiasmo, poiché l’attrice ha dimostrato in passato di saper affrontare ruoli complessi e sfumati. La sua interpretazione di Elizabeth Lavenza sarà fondamentale per dare vita a una storia che esplora temi di amore, ambizione e tragedia.

Durante l’evento Netflix TUDUM 2025, l’attrice ha parlato delle aspettative del pubblico riguardo a questa nuova versione della storia di Frankenstein. Ha affermato che gli spettatori potrebbero trovare sia elementi familiari che sorprendenti nell’interpretazione di Del Toro. “Penso che ci sarà un mix di entrambe le cose, familiarità e sorpresa”, ha dichiarato. Goth ha sottolineato l’epicità del progetto, evidenziando quanto sia ambizioso e ricco di emozione. La sua convinzione è che il pubblico rimarrà colpito dalla profondità emotiva del film, frutto di un lavoro intenso e appassionato da parte del regista.

La reazione di Mia Goth al Mostro di Frankenstein

Mia Goth ha condiviso anche la sua reazione personale alla visione del Mostro, interpretato da Jacob Elordi. La sua sorpresa e ammirazione sono state evidenti: “Sono rimasta stupita. Totalmente stupita e semplicemente sbalordita”, ha commentato. La sua prima impressione è stata positiva, e ha aggiunto che il lavoro svolto da Elordi è stato eccezionale. La sua fiducia nel progetto è palpabile, e l’attrice è convinta che il pubblico apprezzerà il film.

Il nuovo adattamento di Frankenstein si preannuncia come un’opera che non solo onora il materiale originale, ma lo reinterpreta in chiave moderna, rendendolo accessibile a una nuova generazione di spettatori. Con la direzione di Guillermo Del Toro, noto per il suo stile visivo unico e la capacità di raccontare storie profonde, l’attesa per il film cresce di giorno in giorno.

Star Wars: Starfighter e il futuro di Mia Goth

Oltre a Frankenstein, Mia Goth sarà parte del cast di Star Wars: Starfighter, un progetto che ha già catturato l’attenzione dei fan della saga. La sua inclusione in questo universo cinematografico rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, che continua a evolversi e a sorprendere. La combinazione di questi due progetti, entrambi di grande rilievo, la posiziona come una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico attuale.

Con l’uscita di Frankenstein prevista per novembre e Star Wars: Starfighter in arrivo nel 2027, i fan possono aspettarsi un periodo entusiasmante per Mia Goth. La sua versatilità e il suo impegno nel dare vita a personaggi complessi la rendono un’attrice da seguire con attenzione nei prossimi anni.

