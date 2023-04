Met Gala 2023: dove e quando guardarlo in streaming

Ritorna come ogni anno l’attesissimo evento mondano del Met Gala, in cui celebrità, stilisti e giovani scoperte sfoggiano i migliori look ricamati sulle trame di un dress code ben preciso. Con lo scopo di raccogliere fondi per il Metropolitan Museum of Art di New York City fin dal 1948, il Met Gala è ormai il simbolo della moda in tutto il mondo.

Met Gala 2023

Il 2023 sarà un anno importante e lo si può notare già dal tema scelto, ossia Karl Lagerfeld: a Line of Beauty, un inno al celebre stilista scomparso lo scorso 2019 ed una celebrazione per l’apertura della nuova mostra primaverile del Costume Insititute, a cui si assisterà tra il 5 maggio ed il 16 luglio.

L’eredità di Karl Lagerfeld

Come non conoscere il genio che si cela dietro il nome di Karl Lagerfeld? Un uomo stravagante, imprevedibile e dall’animo irrequieto, che ha saputo trasmettere la propria personalità incanalandola nelle sue creazioni e diventando così direttore dei disegnatori o direttore creativo di marchi come Chanel, Fendi, Balmain, Patou, Chloé, oltre a possedere un proprio marchio.

I co-presidenti del Met Gala

Quest’anno ci saranno dei volti ben noti al grande pubblico come co-presidenti, vale a dire la sceneggiatrice, cantante e attrice britannica Michaela Coel, la rinomata Penélope Cruz, oltre al pluripremiato ex tennista Roger Federer e alla giovane cantante Dua Lipa, con l’immancabile presenza della direttrice di Vogue America Anna Wintour.

Il livestream firmato Vogue

Vogue si riconferma per il terzo anno consecutivo per ospitare il livestream del red carpet ufficiale del Met Gala, che avrà luogo lunedì 1 maggio (nella notte tra 1 e 2 maggio per l’Italia) e che sarà nuovamente presentato dall’attrice e produttrice statunitense La La Anthony insieme a Derek Blasberg e Chloe Fineman, affiancati da Emma Chamberlain nelle vesti di inviata speciale di Vogue.

Il livestream dell’evento avrà inizio a mezzanotte e mezza del 2 maggio e sarà possibile seguirlo in diretta su tutte le piattaforme social di Vogue (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter).

