Grazie a Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, La7e Sky Documentaries, andrà in onda in prima visione tv su La7, il 28 novembre, la versione cinematografica di “JFK Revisited: Through the Looking Glass“, mentre su Sky Documentaries dal 22 novembre alle 21:15 sarà disponibile la mini-serie “JFK: Destiny Betrayed“.

“JFK Revisited: Through the Looking Glass”

Era il 22 novembre del 1963 quando John Fitzgerald Kennedy fu assassinato a Dallas, dove si era recato in visita ufficiale. Il 28 dicembre, in occasione dell’anniversario dell’anniversario della morte dell’amato Presidente, La7 manderà in onda “JFK Revisited: Through the Looking Glass” diretto da Oliver Stone e presentato al Festival di Cannes 2021 in anteprima mondiale.

Con questo lavoro, Oliver Stone, che già si era dedicato all’omicidio di Kennedy trent’anni fa con il film d’inchiesta “JFK – Un caso ancora aperto”, esamina i documenti recentemente desecretati sui fatti di Dallas del 1963, un mistero controverso e ancora irrisolto. La narrazione è impreziosita dalle voci di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland, e l’intervento di un gruppo di forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni. Attraverso una serie di prove presentate da Stone, appare evidente e chiaro che il trentacinquesimo presidente americano John Fitzerald Kennedy è stato vittima di un complotto.

JFK: Destiny Betrayed

Dal 22 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries (Canali 122 e 402 di Sky) e On Demand e in streaming su NOW sarà invece disponibile “JFK: Destiny Betrayed”, miniserie in 4 puntate, già presentata in anteprima mondiale all’ultima Festa del Cinema di Roma.

La miniserie compie un vero e proprio studio sulla figura di Kennedy a partire dalla visione del mondo e della politica estera di John Fitzerald Kennedy, i suoi viaggi in Vietnam, quando era ancora senatore e i francesi persero la loro guerra coloniale; il sostegno alle neonate democrazie africane; la sua opposizione al colonialismo che lo portò all’attrito con l’amministrazione Eisenhower, la CIA e il Pentagono.

“JFK: Destiny Betrayed” ci mostra anche il dietro le quinte di tutto quel che è successo dopo l’omicidio, soffermandosi sui sospetti di Robert Kennedy, fratello di John, e le sue idee sull’indagine ufficiale della Commissione Warren.

Roberta Rosella

19/11/2021