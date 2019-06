Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana Grande in “The Prom” di Ryan Murphy

Non è una novità il talento di Ryan Murphy, che anche questa volta è riuscito a riunire un cast stellare per il suo nuovo progetto cinematografico: il riadattamento del musical “The Prom” nominato a Broadway durante la settantanovesima edizione dei Tony Award.

The Prom: un Movie Event per Netflix

“The Prom” è ambientato nell’immaginaria e conservatrice città di Edgewater, in Indiana, e segue la storia di una studentessa lesbica che vuole portare la sua fidanzata al ballo della sua scuola. Quando alle due ragazze viene proibito di parteciparvi, un cast di luminari di Broadway decide di unirsi a loro nella battaglia per combattere l’ingiustizia.

Le notizie, confermate, vedono Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana Grande, James Corden, Awkwafina, Keegan-Michael Key e Andrew Rannells tutti sul set del film Netflix per il 2020, e lo stesso regista Ryan Murphy ne sarà, inoltre, produttore esecutivo, grazie al suo nuovo contratto con la piattaforma.

Il patto Murphy-Netflix

Da tempo Ryan Murphy viene etichettato come super-produttore per gli spettacoli televisivi come “Pose“, “Glee” e “American Horror Story“, ma solo lo scorso febbraio ha firmato un accordo generale con Netflix per un valore di $ 300 milioni di dollari.

“The Prom” è il primo progetto cinematografico annunciato con i nuovo accordo tra la piattaforma di streaming e Murphy.

“The Prom”, idea originale di Jack Viertel, è stato preferito dai fan in questa stagione a Broadway, ricevendo ben sei nomination al Tony Award, incluso uno per il miglior musical.

Un cast degno di Broadway

Meryl Streep, che attualmente appare nella seconda stagione di “Big Little Lies” interpreterà Dee Dee Allen che, insieme a Angie Dickinson (Nicole Kidman) e Trent Oliver (A. Rannells), per riabilitare le loro carriere, sosterranno Emma, ​​la ragazza del liceo esclusa dal ballo del suo liceo perché lesbica.

Nel cast anche Ariana Grande, che interpreterà la figlia del presidente della PTA, Awkwafina, che assumerà il ruolo di Ms. Sheldon e Keegan-Michael Key che interpreterà invece il preside della scuola superiore di Emma.

Ryan Murphy ha anche altri progetti in opera con Netflix, tra cui “The Politician” con Ben Platt e Jessica Lange, “Ratched” con Sarah Paulson, “The Boys in the Band”con Matt Bomer e Jim Parsons e un dramma sulla vecchia Hollywood, in concomitanza con le nuove stagioni di “Pose”, “American Horror Story” e “9-1-1”.

25/06/2019