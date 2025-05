Meryl Streep e Martin Short: il bacio sul set di Only Murders in the Building 5 fa discutere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Meryl Streep e Martin Short hanno catturato l’attenzione del pubblico durante le riprese della quinta stagione della serie “Only Murders in the Building“. I due attori, entrambi settantacinquenni e di grande successo, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio appassionato per le strade di New York, scatenando un’ondata di entusiasmo tra i fan e alimentando speculazioni sulla loro relazione. Tuttavia, il momento romantico è frutto della finzione scenica e non di un colpo di scena nella vita privata dei due artisti.

Un bacio rubato tra le strade di New York

Le immagini del bacio tra Meryl Streep e Martin Short hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando un forte interesse tra i fan della serie. I due attori, vestiti con trench da detective, hanno dato vita a una scena romantica che ha colpito l’immaginario collettivo. Meryl, nel ruolo di Loretta Durkin, e Martin, nei panni di Oliver Putnam, hanno interpretato una coppia appena sposata, mostrando una chimica che ha convinto anche i più scettici.

La scena è stata girata in una delle location iconiche di New York City, un contesto che ha contribuito a rendere il momento ancora più suggestivo. Con il fedora grigio e l’impermeabile beige di Meryl, e il trench marrone di Martin, i due attori hanno dato vita a un’immagine romantica che ha catturato l’attenzione dei passanti e dei fotografi. Il bacio, immortalato tra un ciak e l’altro, ha dimostrato l’abilità dei due artisti nel creare un’atmosfera di intimità e complicità, tipica delle migliori produzioni cinematografiche.

I rumor su una possibile relazione

La chimica tra Meryl Streep e Martin Short ha alimentato voci di un possibile legame romantico anche al di fuori del set. Già dalla scorsa stagione, i gossip hanno iniziato a circolare, alimentati da momenti di complicità tra i due attori. Un episodio significativo è avvenuto lo scorso agosto, quando Streep è stata vista mano nella mano con Short durante l’after-party della premiere della quarta stagione di “Only Murders“. Inoltre, entrambi sono stati avvistati insieme a un concerto celebrativo del “Saturday Night Live“, dove Meryl ha mostrato un lato ironico in diretta TV.

Questi episodi hanno portato a speculazioni su una possibile relazione tra i due, tanto che a gennaio 2024, il sito Page Six ha riportato che Meryl Streep si sarebbe innamorata di Martin Short, con l’insider che affermava che i due sarebbero una coppia fissa da oltre un anno. Tuttavia, i portavoce di entrambi gli attori hanno smentito tali voci, chiarendo che la loro relazione è basata su una profonda amicizia e stima reciproca, senza alcun risvolto romantico.

Riprese della nuova stagione di Only Murders in the Building

Le riprese della quinta stagione di “Only Murders in the Building” sono ufficialmente iniziate a New York, con il cast al completo. La produzione ha ripreso le attività nella primavera del 2025, riportando sul set l’elegante palazzo Arconia, che funge da sfondo per le avventure dei protagonisti. Oltre a Meryl Streep e Martin Short, sono tornati anche i volti storici della serie, come Selena Gomez, che interpreta Mabel Mora, e Steve Martin, nei panni di Charles-Haden Savage.

La presenza di questi attori ha riunito nuovamente il trio di detective improvvisati, pronto a risolvere un nuovo mistero. La sinergia tra i personaggi promette di regalare momenti di grande intrattenimento, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Un cast stellare e nuove sorprese

La nuova stagione di “Only Murders in the Building” si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Oltre ai protagonisti già noti, la produzione ha annunciato l’arrivo di nuovi volti, tra cui Renée Zellweger, il cui ruolo rimane top secret. La lista di nuovi ingressi include anche Christoph Waltz, il comico Keegan-Michael Key, Logan Lerman, Jermaine Fowler e Beanie Feldstein, creando un parterre di attori di alto livello che promette di arricchire ulteriormente la trama.

Con un cast così variegato e talentuoso, le aspettative per la quinta stagione sono altissime. I fan della serie possono prepararsi a un mix di mistero, umorismo e momenti emozionanti, che continueranno a caratterizzare “Only Murders in the Building“.

