Melissa Satta e Carlo Beretta: Pasqua tra Miami e Repubblica Dominicana con il figlio Maddox

Melissa Satta, ex velina e personaggio televisivo, sta trascorrendo le vacanze di Pasqua negli Stati Uniti insieme al fidanzato Carlo Beretta e al figlio Maddox, nato dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng. La famiglia ha scelto di festeggiare in modo speciale, alternando momenti di relax e divertimento tra Miami e la Repubblica Dominicana. Le immagini condivise sui social mostrano un viaggio ricco di attività e momenti di convivialità.

Un viaggio tra Miami e la Repubblica Dominicana

La 39enne Melissa Satta ha iniziato il suo viaggio a Miami, dove ha potuto godere del sole e delle spiagge della Florida. In compagnia di Carlo Beretta, 28 anni, e del figlio Maddox, la famiglia ha trascorso giorni all’insegna del divertimento. Melissa ha condiviso sui suoi profili social diverse foto che immortalano momenti di relax a bordo piscina, cene con amici e attività ricreative con Maddox, come la pesca e lo skateboard.

Le immagini pubblicate su Instagram mostrano un’atmosfera di gioia e spensieratezza, con la didascalia che recita: “Gli ultimi tre giorni a Miami”. Questo viaggio rappresenta un’opportunità per la famiglia di trascorrere del tempo di qualità insieme, lontano dagli impegni quotidiani.

Dopo Miami, il gruppo si è spostato nella Repubblica Dominicana, dove continua a godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto. Le Stories di Melissa sui social mostrano l’arrivo nella nuova meta, segno che le vacanze sono ancora in corso e promettono ulteriori momenti memorabili.

Un rapporto solido tra Melissa e Carlo

La relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta sembra essere in continua evoluzione, con il legame che si fa sempre più forte dopo oltre un anno insieme. Carlo, rampollo di una nota famiglia di costruttori di armi e ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha dimostrato di avere un ottimo rapporto anche con Maddox. Melissa ha recentemente rivelato in un’intervista al settimanale ‘F’ quanto sia importante per lei condividere esperienze con il suo compagno e il figlio.

“Sono strafelice, ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”, ha dichiarato Melissa, esprimendo la sua soddisfazione per la vita familiare che ha costruito. La presenza di Carlo nella vita di Maddox sembra essere ben accolta, contribuendo a creare un ambiente sereno e affettuoso.

Affrontare le critiche del passato

Melissa Satta ha affrontato anche le critiche ricevute durante la sua precedente relazione con il tennista Matteo Berrettini. In passato, la showgirl è stata oggetto di commenti negativi che la dipingevano in modo poco lusinghiero. “Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt’altro, sempre in tuta e leggins”, ha affermato, sottolineando come le insinuazioni siano diventate pesanti e offensive.

Melissa ha voluto chiarire che le accuse di essere una “sex addicted” e di influenzare le prestazioni sportive di Berrettini non corrispondono alla realtà. Queste esperienze l’hanno portata a riflettere sull’importanza di essere autentica e di non lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui. Con la nuova relazione, sembra aver trovato un equilibrio che le consente di vivere serenamente la sua vita privata, lontana dalle polemiche.

