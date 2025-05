Giulia Stabile racconta la sua avventura nel mondo della televisione al podcast “In Camerino”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giulia Stabile, ex vincitrice del talent show Amici e attuale co-conduttrice di Tu sì que vales, ha condiviso aneddoti inediti e interessanti sulla sua carriera durante una chiacchierata con Marcello Sacchetta nel podcast “In Camerino”. La ballerina ha rivelato dettagli sulla sua esperienza televisiva, il suo rapporto di amicizia con Sacchetta e le curiosità legate al suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

Il legame speciale con Marcello Sacchetta

Giulia Stabile e Marcello Sacchetta hanno instaurato un legame di stima e amicizia che risale ai tempi in cui Giulia era un’allieva di Amici. Sacchetta, che all’epoca faceva parte del cast del programma, ha ricordato il provino di Giulia con grande entusiasmo. La ballerina, in quel momento, si trovava a dover dimostrare il proprio talento per entrare nel talent show. Sacchetta, presente al provino, è rimasto colpito dalla sua performance e ha subito manifestato il suo stupore a Maria De Filippi. La conduttrice, però, ha posto a Giulia una domanda inaspettata che l’ha lasciata perplessa. Solo anni dopo, Giulia ha trovato il coraggio di chiedere a Maria il motivo di quella domanda, ricevendo una risposta piuttosto semplice.

Il ricordo del provino

Marcello Sacchetta ha descritto il provino di Giulia come “bellissimo”. Prima della sua esibizione, Sacchetta le ha fatto una breve intervista, notando il suo atteggiamento impacciato. Quando la musica è partita, però, Giulia ha mostrato un talento straordinario, trasformandosi completamente. Sacchetta ha raccontato di aver immediatamente avvertito che quella ragazza, inizialmente timida, era capace di esprimere emozioni forti attraverso la danza. Ha sottolineato come, appena la musica ha iniziato a suonare, Giulia si sia rivelata una vera “bomba” di energia e talento.

La curiosa domanda di Maria De Filippi

Un momento memorabile per Giulia è stata la prima domanda che Maria De Filippi le ha posto: “Quanto porti di piede?”. La ballerina è rimasta sorpresa da questa domanda, che non riguardava né la danza né la sua vita personale. Anni dopo, parlando con Maria, Giulia ha chiesto il motivo di quella curiosità. La risposta di De Filippi è stata semplice: “Ho visto che hai il piede piccolo ed ero curiosa”. Giulia ha sorriso, sottolineando che il suo numero di scarpe, 36 o 37, è proporzionato al suo corpo.

L’ingresso in Tu sì que vales

Giulia ha anche raccontato come sia riuscita a ottenere il ruolo di co-conduttrice di Tu sì que vales. A differenza del provino per Amici, questa volta non ci sono stati casting. Maria De Filippi ha preso la decisione di farla entrare nel programma dopo averla vista ballare con Sadeck, un noto coreografo. Giulia ha iniziato a lavorare nel backstage, dove ha avuto modo di interagire con i concorrenti. La De Filippi, notando il suo talento e la sua presenza scenica, ha deciso di farla partecipare attivamente al programma. Un episodio divertente è stato quando Giulia ha fatto una gag con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, e Maria le ha suggerito di mettersi tra Alessio e Belen. Questo ha segnato l’inizio della sua carriera come co-conduttrice, un ruolo che ha ricoperto con grande successo.

Giulia Stabile continua a sorprendere il pubblico con il suo talento e la sua personalità, diventando una figura amata nel panorama televisivo italiano.

