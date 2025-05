Donato Scardi: l’imprenditore che ha rubato il cuore dell’attrice Vittoria Schisano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia d’amore tra Donato Scardi e Vittoria Schisano sta attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Scardi, un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo, ha conquistato l’attrice con la sua riservatezza e il suo sostegno. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel maggio 2025, Vittoria ha condiviso dettagli sul loro incontro e sulla loro relazione, rivelando un legame profondo e significativo.

Il primo incontro tra Donato Scardi e Vittoria Schisano

Donato Scardi ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori, nonostante la sua relazione con Vittoria Schisano, un volto noto della televisione italiana. La loro storia d’amore ha inizio otto anni fa, durante la presentazione del libro autobiografico di Vittoria, intitolato “La Vittoria che nessuno sa”. In quell’occasione, l’attrice ha raccontato che Scardi non sapeva chi fosse e ha iniziato un corteggiamento intenso nei suoi confronti.

La coppia ha costruito una vita insieme, condividendo momenti quotidiani e scelte importanti. Recentemente, hanno deciso di trasferirsi a Lecce, una città che ha colpito profondamente Vittoria durante le riprese della serie “La vita che volevi”, un progetto che le è valso il Nastro d’Argento Grandi Serie 2025. Lecce rappresenta per entrambi un nuovo inizio e un ambiente stimolante in cui continuare a crescere insieme.

L’amore e il desiderio di matrimonio

Quando Donato e Vittoria si sono incontrati, erano trascorsi due anni dalla transizione dell’attrice, che era nata Giuseppe. Vittoria ha condiviso che dopo due mesi di relazione hanno consumato la loro prima volta, un evento che ha avuto un significato particolare, considerando il percorso di vita che ha affrontato. “Essere vergini a 30 anni è diverso che a 15”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di quel momento nella loro storia.

La relazione tra i due è stata segnata da un forte legame emotivo, ma anche da esperienze personali complesse. Vittoria ha riflettuto sulla sua transizione e ha ammesso che ci sono aspetti che avrebbe voluto affrontare diversamente. “L’ho fatta in modo incosciente e ingenuo”, ha detto, riferendosi all’intervento chirurgico. Ha espresso il desiderio di aver intrapreso prima le cure ormonali e di aver affrontato la sua identità in modo più consapevole.

Oggi, Vittoria sogna di ottenere ruoli femminili significativi nel mondo del cinema, lontano dai cliché che spesso caratterizzano le rappresentazioni delle persone transgender. Inoltre, il matrimonio con Donato è un obiettivo che desidera realizzare. Scardi ha già un matrimonio alle spalle e un figlio di 19 anni, con cui ha ammesso di avere difficoltà nei rapporti. “Appena concluderà un divorzio non facile, ci sposeremo”, ha dichiarato, esprimendo la sua speranza per un futuro insieme.

Un futuro insieme a Lecce

La scelta di trasferirsi a Lecce rappresenta non solo un cambiamento geografico, ma anche un passo significativo nella loro relazione. La città pugliese, con il suo fascino e la sua cultura, offre un ambiente ideale per costruire una vita insieme. Vittoria e Donato sembrano aver trovato un equilibrio tra le loro vite professionali e personali, creando uno spazio in cui entrambi possono esprimere se stessi.

La storia d’amore tra Donato Scardi e Vittoria Schisano è un esempio di come due persone possano unirsi, affrontando insieme le sfide e celebrando i successi. Con un futuro luminoso davanti a loro, la coppia continua a scrivere il proprio capitolo, tra sogni di matrimonio e ambizioni professionali.

