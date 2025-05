Massimo Ferrero: dall’arresto al sogno di acquistare la Roma, l’intervista a Belve

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, martedì 27 maggio 2025, Massimo Ferrero, noto imprenditore e ex presidente della Sampdoria, sarà ospite del programma “Belve“. Durante l’intervista condotta da Francesca Fagnani, Ferrero ripercorrerà la sua controversa carriera, dalla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto nel 2021 fino ai suoi sogni calcistici, in particolare quello di acquistare la Roma. La conversazione si preannuncia interessante, non solo per i dettagli sulla sua vita professionale, ma anche per le rivelazioni personali che il “Gatto di Testaccio” condividerà.

Chi è Massimo Ferrero

Massimo Ferrero è un imprenditore e produttore cinematografico italiano, nato a Roma il 5 agosto 1951. La sua carriera nel mondo del cinema inizia giovanissimo, quando, dopo aver compiuto 18 anni, lavora come segretario di produzione e factotum per Agostino Pane. Nel 1983, Ferrero ottiene la qualifica di organizzatore generale e successivamente diventa produttore esecutivo, partecipando a progetti come “Ultrà” di Ricky Tognazzi, dove appare anche in un cameo.

Nel 1998, Ferrero fonda la Blu Cinematografica, una casa di produzione che, purtroppo, non raggiunge il successo sperato. Tuttavia, la sua passione per il cinema non si ferma: attraverso il Ferrero Cinemas Group, gestisce circa 30 sale cinematografiche nel centro di Roma, tra cui il prestigioso teatro Adriano.

Oltre alla sua carriera nel cinema, Ferrero è un grande appassionato di calcio, tifoso della Roma. Durante l’intervista a “Belve“, rivela il suo sogno di acquistare la squadra giallorossa. Nel 2014, Ferrero realizza un altro sogno, acquistando la Sampdoria a titolo gratuito da Edoardo Garrone. Tuttavia, il suo mandato come presidente della squadra blucerchiata è stato segnato da controversie e critiche, tanto che Fagnani lo definisce uno dei presidenti più odiati dai tifosi. Ferrero risponde a queste affermazioni, affermando che la sua romanità non è stata mai accettata dai sostenitori della Sampdoria.

La vicenda giudiziaria e la sua eredità

Nel 2021, Massimo Ferrero viene arrestato con l’accusa di reati societari e bancarotta fraudolenta. Questa vicenda segna un momento cruciale nella sua vita, come racconta durante l’intervista. Ferrero esprime il suo stupore per la situazione, affermando che non riusciva a credere a quanto stesse accadendo. Per proteggere i suoi figli, ha cercato di minimizzare la gravità della situazione, descrivendola come un film.

Anche sua figlia Vanessa è coinvolta nella vicenda, e Ferrero si difende dicendo di non sentirsi responsabile per le azioni degli altri. Nel 2024, viene prosciolto da tutte le accuse, ma l’esperienza ha sicuramente lasciato un segno profondo nella sua vita. Il 30 maggio 2023, dopo nove anni di presidenza, Ferrero lascia la Sampdoria, con la società che passa nelle mani di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Attualmente, Ferrero è anche il conduttore della trasmissione “Non solo Sport” su Radio Cusano, dove continua a condividere la sua passione per il calcio e il cinema.

Vita privata di Massimo Ferrero

La vita privata di Massimo Ferrero è caratterizzata da due matrimoni e tre figli. La sua prima moglie, Paola, gli ha dato due figlie, Vanessa e Michela. Dopo la separazione, Ferrero incontra Laura Sini, con cui ha una figlia, Emma. La fine del secondo matrimonio porta Ferrero a conoscere Manuela Ramunni, la sua attuale compagna, con la quale ha due figli: Rocco Contento e Oscar. La sua vita familiare, come quella professionale, è stata segnata da alti e bassi, ma Ferrero continua a mantenere un forte legame con i suoi cari, che considera una parte fondamentale della sua esistenza.

L’intervista a “Belve” si preannuncia quindi come un’opportunità per scoprire non solo la carriera di Massimo Ferrero, ma anche le sue esperienze personali e le sfide affrontate nel corso degli anni.

