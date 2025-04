Meghan Markle lancia il brand As Aver: successo immediato e strategie imprenditoriali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Meghan Markle continua a dimostrare la sua abilità nel promuovere se stessa e i suoi progetti imprenditoriali. Recentemente, ha partecipato al podcast “Confessions of a Female Founder“, condotto dall’amica Whitney Wolfe Herd, per discutere del suo nuovo brand As Aver. Questo episodio è dedicato all’imprenditoria femminile e ha attirato l’attenzione per le riflessioni di Meghan sulla sua carriera e le sue esperienze.

Il lancio di As Aver e il messaggio di Meghan

Per annunciare il lancio del suo brand, Meghan ha condiviso sui social tre foto che la ritraggono da bambina, mentre era una scout e vendeva biscotti. Con queste immagini, ha voluto sottolineare come l’imprenditoria possa cominciare fin da piccoli. “Essere un’imprenditrice è una cosa che può iniziare da piccoli”, ha scritto Meghan, aggiungendo che, nonostante siano passati anni, continua a vendere biscotti. Nella sua serie Netflix “With Love, Meghan“, la duchessa ha rivelato di essere stata una girl scout per molti anni, iniziando a vendere biscotti già all’età di cinque o sei anni, sotto la supervisione di sua madre, che era la capo truppa.

La presenza del principe Harry nel progetto

Sebbene il principe Harry non appaia frequentemente nel nuovo show di Meghan, “With Love, Meghan“, la sua influenza è percepibile in tutta la prima stagione. La duchessa ha affermato di chiamarlo affettuosamente “H“, suggerendo un legame profondo e una collaborazione nella sua vita professionale. Questo supporto familiare sembra giocare un ruolo significativo nel percorso imprenditoriale di Meghan, contribuendo alla sua fiducia e alla sua visione.

Il successo immediato di As Aver

Il debutto del brand As Aver ha superato ogni aspettativa, con i prodotti disponibili sul sito esauriti in meno di un’ora dal lancio, avvenuto il 2 aprile. Tra gli articoli offerti c’erano marmellate e tè, ma il prodotto che ha suscitato maggiore interesse è stato un vasetto di miele in edizione limitata, il Wildflower Honey with Honeycomb. Tuttavia, la grande richiesta ha causato disagi per alcuni acquirenti, che si sono trovati a dover affrontare la situazione di un prodotto già esaurito, nonostante il sito indicasse diversamente.

L’assistenza clienti di As Aver ha risposto prontamente, scusandosi per l’inconveniente e promettendo di tenere informati i clienti riguardo ai futuri lanci di prodotti in edizione limitata. Meghan ha anche comunicato ai suoi fan che avrebbero ricevuto i nuovi articoli come regalo, creando un legame diretto e personale con la sua clientela.

I rituali di Meghan Markle e la sua visione imprenditoriale

Nella sua serie Netflix, Meghan Markle ha condiviso anche alcuni dei suoi rituali quotidiani, rivelando che non ama mai far arrivare un ospite senza avere qualcosa da offrire. Questo approccio riflette la sua attenzione ai dettagli e il desiderio di creare un’atmosfera accogliente. Meghan ha menzionato un particolare vassoio che utilizza per servire i suoi ospiti, sottolineando l’importanza di piccoli gesti che possono fare una grande differenza.

Con il successo di As Aver e la continua evoluzione delle sue idee imprenditoriali, Meghan Markle dimostra di avere una visione chiara e un forte impegno nel mondo degli affari. Le sue iniziative non solo la posizionano come una figura influente nel panorama imprenditoriale, ma offrono anche spunti di riflessione su come le esperienze personali possano tradursi in opportunità professionali.

