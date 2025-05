Meg Ryan torna al cinema con “Good Sex”, una commedia romantica diretta da Lena Dunham

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Meg Ryan, icona delle commedie romantiche degli anni ’80 e ’90, è pronta a ritornare sul grande schermo con un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere. L’attrice, celebre per i suoi ruoli in film che hanno segnato un’epoca, si unisce al cast di “Good Sex”, una commedia prodotta da Netflix e diretta da Lena Dunham, nota per il suo lavoro nella serie HBO “Girls”. Questo film segna un significativo ritorno per Ryan, che riprende il suo posto nel cuore del pubblico amante delle storie d’amore.

La trama di “Good Sex”

“Good Sex” racconta la storia di una terapista di coppia, interpretata da Natalie Portman, che si ritrova a navigare nel complicato mondo degli appuntamenti a New York dopo la fine di una relazione durata dieci anni. La sua vita sentimentale si complica ulteriormente quando inizia a frequentare due uomini: uno, interpretato da Mark Ruffalo, è dieci anni più grande, mentre l’altro, un ventenne, è interpretato da Tucker Pillsbury. Questo intreccio di relazioni promette di offrire momenti di commedia e riflessione, tipici delle migliori commedie romantiche.

La sceneggiatura e la regia sono affidate a Lena Dunham, che ha già dimostrato il suo talento nel creare storie coinvolgenti e autentiche. La presenza di Meg Ryan nel cast, che interpreterà la terapeuta del personaggio di Portman, aggiunge un ulteriore livello di interesse al progetto. Rashida Jones, che è stata annunciata come parte del cast, interpreterà la migliore amica della protagonista, portando un elemento di **amicizia e supporto nella narrazione.

Il ritorno di Meg Ryan nel genere delle commedie romantiche

Meg Ryan è stata una figura centrale nel panorama delle commedie romantiche negli anni ’90, con film iconici come “Harry, ti presento Sally”, “Insonnia d’amore” e “C’è posta per te”, tutti scritti da Nora Ephron. La sua capacità di mescolare umorismo e vulnerabilità ha fatto di lei una delle attrici più amate del suo tempo. Con “Good Sex”, Ryan torna a esplorare il genere che l’ha resa una star, portando con sé l’esperienza e il carisma che l’hanno contraddistinta.

Negli ultimi anni, Ryan ha continuato a lavorare nel settore cinematografico, co-scrivendo e dirigendo la commedia sentimentale “Coincidenze d’amore” nel 2023, in cui ha recitato al fianco di David Duchovny. Questo film ha segnato uno dei pochi progetti in cui Ryan è apparsa dal 2009, insieme a “Ithaca”, un altro lavoro da regista. La sua dedizione al cinema e la sua passione per le storie d’amore rimangono evidenti, rendendo il suo ritorno in “Good Sex” un evento atteso da molti.

Il cast e la produzione

Oltre a Meg Ryan e Natalie Portman, il cast di “Good Sex” include nomi di spicco come Mark Ruffalo e Tucker Pillsbury, che contribuiranno a dare vita a questa storia di relazioni moderne. La produzione è guidata da un team di professionisti esperti, tra cui Lena Dunham, Natalie Portman, Sophie Mas e Michael Cohen, tutti impegnati a realizzare un film che possa risuonare con il pubblico contemporaneo.

La combinazione di un cast talentuoso e una regista con una visione chiara promette di portare “Good Sex” a un livello di qualità che potrebbe fare la differenza nel panorama delle commedie romantiche attuali. Con l’uscita del film prevista su Netflix, gli appassionati di cinema possono aspettarsi un mix di risate, emozioni e riflessioni sulle relazioni moderne, in perfetto stile Meg Ryan.

