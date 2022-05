Meg Ryan dirigerà e reciterà insieme a Duchovny in “What Happens Later”

Meg Ryan dirigerà e reciterà insieme a David Duchovny nella commedia romantica “What Happens Later”, un film basato sull’opera teatrale di Steven Dietz Shooting Star.

Meg Ryan e David Duchovny saranno gli ex amanti Willa e Bill

Bleecker Street ha acquisito i diritti statunitensi del titolo e sta pianificando un’uscita nelle sale nel 2023, mentre HanWay Films è salita a bordo delle vendite internazionali e lancerà il titolo a Cannes questo mese.

La storia segue gli ex amanti Willa (Ryan) e Bill (Duchovny) che si sono riuniti per la prima volta dalla loro separazione decenni prima, quando entrambi si ritrovano avvolti dalla neve, in transito, in un aeroporto durante la notte. Willa è ancora lo spirito ostinato e indipendente che era una volta, libero da ogni legame. Bill, recentemente separato, sta rivalutando la sua vita e le sue relazioni con la moglie e la figlia lontana. Tutto ciò che ognuno desidera è tornare a casa, ma nel corso della notte si ritrovano inizialmente con riluttanza uniti e costretti a rivisitare il loro passato, insieme a ciò che avrebbe potuto essere e ciò che potrebbe essere di nuovo. Quando le versioni della loro cronologia condivisa non tornano del tutto, si chiedono come faranno ad andare avanti.

David Duchovny nei panni di un padre e marito in crisi

Il titolo, che Dietz ha scritto insieme a Kirk Lynn e Ryan, è prodotto dai vincitori dell’Independent Spirit Award Jonathan Duffy e Kelly Williams attraverso la loro Ten Acre Films, la candidata all’Independent Spirt Award Laura D. Smith e Kristin Mann. Kerri Elder e Blake Elder dei Rockhill Studios sono produttori esecutivi con Andrew Karpen e Kent Sanderson di Bleecker Street.

L’accordo con gli Stati Uniti è stato negoziato da Sanderson di Bleecker Street, con Avy Eschenasy per conto di Bleecker Street. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno a Bentonville, in Arkansas.

Ryan è rappresentata da The Gersh Agency, Anonymous Content e Grubman Shire Meiselas & Sacks, P.C. Duchovny è rappresentato da Mosaic e Nelson Davis LLP. La produzione è rappresentata da Ramo Law P.C.