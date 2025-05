Mediaset riorganizza la programmazione dopo il flop di The Couple: novità per Tradimento e Maria Corleone 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il recente insuccesso della trasmissione The Couple ha spinto Mediaset a rivedere la sua programmazione, apportando modifiche significative ai palinsesti. Tra le novità più rilevanti, la serie Maria Corleone 2 cambierà giorno di messa in onda, passando dalla serata di martedì a quella di domenica. Allo stesso tempo, la serie turca Tradimento vedrà un incremento degli appuntamenti settimanali, con un raddoppio delle puntate in prima serata dal 6 al 9 maggio su Canale 5. Le puntate pomeridiane di Tradimento rimarranno confermate, mentre nel weekend la serie avrà un doppio appuntamento prima del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Cambiamenti nella programmazione di Maria Corleone 2

La decisione di spostare Maria Corleone 2 alla domenica sera rappresenta una mossa strategica di Mediaset per cercare di attrarre un pubblico più ampio e contrastare la concorrenza. La serie, che ha già riscosso un buon successo, beneficerà di una nuova collocazione che potrebbe aumentare il numero di telespettatori. Questo cambiamento si inserisce in un contesto di continua evoluzione del palinsesto, dove le esigenze del pubblico vengono costantemente monitorate e soddisfatte. La scelta di una serata tradizionalmente dedicata a programmi di intrattenimento potrebbe rivelarsi vincente, permettendo alla serie di consolidare la propria audience.

Tradimento: raddoppio degli appuntamenti e anticipazioni

La serie Tradimento, attualmente in onda su Canale 5, sta vivendo un periodo di grande successo, con oltre 2 milioni di telespettatori che seguono le avventure dei protagonisti. Le anticipazioni per la puntata del 3 maggio rivelano che Tolga farà una scoperta cruciale riguardo a Oylum, che ha deciso di rimanere a vivere a casa Decleli. Questo sviluppo porterà Tolga a mostrare un filmato a Guzide, la quale si troverà a dover affrontare una situazione complessa, promettendo di fare tutto il possibile per proteggere sua figlia.

Nel contempo, la trama si infittisce con la confessione di Selin, che rivela di non aver assunto la pillola anticoncezionale, generando dubbi e tensioni tra i personaggi. Kahraman, un altro protagonista della serie, scoprirà che Mualla sta costringendo Oylum a rimanere a casa per poter vedere suo figlio Can. Questi eventi si intrecciano in una narrazione ricca di colpi di scena, che continua a tenere incollati gli spettatori al teleschermo.

Modifiche nel weekend e conferma degli appuntamenti pomeridiani

Oltre al raddoppio degli appuntamenti in prima serata, Tradimento subirà anche modifiche significative nel weekend. Le puntate andranno in onda con un doppio appuntamento sia il sabato che la domenica, prima del consueto talk show Verissimo. Questa strategia mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a sfruttare al massimo il potenziale della serie, che ha dimostrato di avere un forte richiamo tra i telespettatori.

Le puntate pomeridiane di Tradimento rimarranno confermate, garantendo così una presenza costante della serie nel palinsesto di Canale 5. La programmazione rinnovata non solo offre più contenuti agli appassionati, ma rappresenta anche un tentativo di Mediaset di rispondere alle sfide del mercato televisivo, dove la competizione è sempre più agguerrita. Con queste modifiche, l’emittente spera di attrarre nuovi spettatori e di fidelizzare quelli già acquisiti, mantenendo viva l’attenzione su una delle sue produzioni di punta.

