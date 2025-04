Mediaset mantiene il palinsesto del sabato sera: Amici 24 conquista il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La scelta di Mediaset di non modificare il palinsesto del sabato sera si è rivelata vincente, con la trasmissione di una nuova puntata del serale di Amici 24. In un contesto in cui i funerali di Papa Francesco hanno monopolizzato l’attenzione mediatica, il talent show condotto da Maria De Filippi ha saputo attrarre un vasto pubblico, dimostrando la forza del programma e la sua capacità di mantenere alta l’attenzione.

Ascolti record per Amici 24

Il sesto appuntamento con Amici 24 ha registrato ascolti straordinari, avvicinandosi a quota 4 milioni di spettatori. Con un totale di 3.926.000 telespettatori e uno share del 26.3%, il programma ha superato di gran lunga il concorrente diretto, lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa su Rai 1, che ha totalizzato 2.321.000 spettatori e uno share del 14%. Questo divario significativo evidenzia la continua popolarità del talent show di Mediaset, che ha saputo mantenere la sua audience anche in una serata caratterizzata da eventi di grande rilevanza.

La strategia di Mediaset di non alterare il palinsesto ha permesso di capitalizzare l’onda emotiva generata dai funerali, evitando di disperdere l’attenzione del pubblico. La scelta di seguire Amici 24 con uno speciale del Tg5 ha ulteriormente consolidato il successo della serata, permettendo a Canale 5 di dominare il prime time.

La serata di Amici 24 e i suoi colpi di scena

La puntata di Amici 24 non si è limitata a registrare ascolti elevati, ma ha anche offerto momenti di grande suspense. Uno dei momenti salienti è stato l’assenza di voto da parte di Cristiano Malgioglio, che ha deciso di rimandare l’eliminazione a sabato prossimo. Questa scelta ha creato un’atmosfera di attesa e curiosità tra i telespettatori, che ora attendono con ansia il prossimo appuntamento.

In un contesto di competizione televisiva, la serata di Amici 24 ha dimostrato di non avere rivali, chiudendo circa un’ora dopo lo speciale di Rai 1 e conquistando ben 12 punti di share in più. Questo successo non solo sottolinea l’appeal del programma, ma evidenzia anche la difficoltà della concorrenza nel mantenere il passo con le produzioni di Mediaset.

La performance delle altre reti

Oltre al trionfo di Amici 24, la serata ha visto anche buone performance da parte di altre reti. La7 ha conquistato la terza posizione con il programma In Altre Parole, che ha totalizzato 1.148.000 spettatori e un share del 6.9%. Su Rai2, la serie F.B.I. ha attratto 896.000 spettatori, mentre F.B.I. International ha raccolto 714.000 spettatori. Italia 1, con il film King – Un cucciolo da salvare, ha raggiunto 939.000 spettatori, mentre Rai 3 ha visto Liliana raggiungere 785.000 spettatori.

Rete 4 ha ottenuto 583.000 spettatori con Inside Man, mentre su Tv8, il programma 4 Ristoranti ha totalizzato 419.000 spettatori. Infine, sul Nove, Accordi & Disaccordi ha registrato 396.000 spettatori. Questi dati evidenziano un panorama televisivo variegato, ma il predominio di Canale 5 con Amici 24 rimane indiscutibile.

La serata di sabato ha quindi confermato la forza di Mediaset nel panorama televisivo italiano, con Amici 24 che continua a dimostrarsi un punto di riferimento per il pubblico.

