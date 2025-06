Mediaset in cerca di nuovi volti: cinque conduttori in trattativa per il Biscione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pier Silvio Berlusconi ha avviato una strategia di rinnovamento per Mediaset, puntando su una campagna acquisti che coinvolge diversi volti noti della televisione italiana. Attualmente, cinque conduttori sono in fase di trattativa per entrare a far parte della rete, con l’obiettivo di arricchire l’offerta di intrattenimento e informazione. Tra questi, uno ha già firmato, mentre gli altri sono in discussione per progetti futuri.

Max Giusti: il primo acquisto di Mediaset

Il primo conduttore ad aver ufficializzato il suo passaggio a Mediaset è Max Giusti. Con un accordo già siglato, Giusti si prepara a lavorare su nuovi progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità. La sua decisione comporta la rinuncia alla conduzione di due programmi di Rai2, “Boss In Incognito” e “99 Da Battere”. La scelta di Giusti di approdare al Biscione rappresenta un’importante mossa strategica, considerando la sua esperienza e popolarità nel panorama televisivo italiano. La sua versatilità e capacità di coinvolgere il pubblico lo rendono un elemento prezioso per Mediaset, che punta a rafforzare la propria offerta di contenuti.

Alessandro Cattelan: un possibile addio a Rai

Un altro nome in trattativa è quello di Alessandro Cattelan, noto per la sua conduzione di “Stasera C’è Cattelan”. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Cattelan ha recentemente condotto un numero zero di un nuovo game show destinato al preserale di Canale 5. Tuttavia, l’eventuale accettazione dell’offerta di Pier Silvio Berlusconi comporterebbe la perdita di importanti programmi, tra cui la nuova edizione di “Sanremo Giovani”, che quest’anno si trasformerà in un reality show su Rai2. La decisione di Cattelan potrebbe segnare un cambiamento significativo nella sua carriera, poiché Mediaset rappresenta un’opportunità per esplorare nuovi format e raggiungere un pubblico diverso.

Luca Sommi: il giornalista corteggiato da Mediaset

Luca Sommi, attualmente conduttore su Nove, è un altro dei nomi che potrebbe entrare a far parte della squadra di Mediaset. Conosciuto per il suo programma “4 di sera”, Sommi ha attirato l’attenzione di Pier Silvio Berlusconi grazie alla sua abilità nel gestire il confronto politico. Secondo FanPage, la sua esperienza potrebbe essere utile per un talk show di sinistra che Mediaset ha in mente da tempo. Questa mossa non solo mira a diversificare l’offerta di Rete 4, ma anche a intercettare un pubblico nuovo e più ampio, ampliando così l’orizzonte della rete.

Vincenzo Schettini: un volto in arrivo da Rai2

Un altro conduttore in fase di trattativa è Vincenzo Schettini, il cui programma “La Fisica Dell’Amore” non sarà rinnovato da Rai. Questa situazione ha spinto Schettini a considerare nuove opportunità, e Mediaset potrebbe rappresentare una scelta vantaggiosa per il suo futuro professionale. La sua esperienza e il suo approccio innovativo potrebbero arricchire ulteriormente il palinsesto del Biscione, contribuendo a diversificare i contenuti offerti al pubblico.

Federico Rampini: l’editorialista di La7 pronto a passare a Mediaset

Infine, Federico Rampini, attualmente editorialista per La7, è un altro nome che potrebbe presto unirsi a Mediaset. Secondo Prima Online, Rampini ha già accettato l’offerta di Berlusconi, contribuendo così a rafforzare l’offerta giornalistica della rete. La conferma da parte di Mediaset sottolinea l’importanza di avere una figura di spicco come Rampini, capace di apportare un valore aggiunto alla programmazione informativa del Biscione.

La campagna acquisti di Pier Silvio Berlusconi si preannuncia quindi come un’importante opportunità per Mediaset, con l’obiettivo di rinnovare e diversificare il proprio palinsesto attraverso l’ingresso di volti noti e talentuosi.

