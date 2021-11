Me Contro Te – Il Film – Persi nel tempo: poster e trailer

É stato presentato dai Me contro Te sul loro canale YouTube il trailer e il poster del loro terzo film, “Me Contro Te Il Film – Persi nel tempo”. Il film, come i precedenti, è diretto da Gianluca Leuzzi, e sarà in sala dal 1 gennaio 2022. Assieme a Luì e Sofì, in quest’avventura in viaggio nel tempo, ci sarà l’amato Pongo e i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia.

Me Contro Te – Il Film – Persi nel tempo: il poster

Trama e crew

Per i Me Contro Te è un giorno davvero speciale, Luì conseguirà il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. Assieme a loro il fidato amico Pongo. Purtroppo non mancheranno neanche il Signor S e Perfidia, che tenteranno di rovinare tutto. Mentre Luì cerca di combattere i nemici con l’uso della tecnologia in suo possesso, Sofì si avvale dei suoi poteri da fata. Ma le cose non vanno secondo i piani e i nostri protagonisti verranno trasportati in tempi e luoghi lontani, dove incontreranno nuovi amici e ahimè nuovi nemici. I nostri eroi, persi nel tempo, vivranno un’avventura emozionante, che divertirà i piccini e le loro famiglie.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, “Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo” è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. Alla regia ritroviamo Gianluca Leuzzi, la fotografia è di Vito Trecarichi, il montaggio è frutto del lavoro di Davide Cerfeda. Della scenografia si è curato Mario Torre e dei costumi Tecla Turiaco, le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa.

“Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo” è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures dal 1 Gennaio 2022.

Me Contro Te – Il Film – Persi nel tempo: il trailer

Maria Grazia Bosu

22/11/2021