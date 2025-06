Max Giusti verso il preserale di Canale 5: novità sui format e sulla programmazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Max Giusti, noto conduttore romano, si prepara a entrare nel palinsesto di Canale 5 con un nuovo preserale, in collaborazione con Mediaset. Questa mossa si inserisce in un contesto di rinnovamento della programmazione, dove Giusti potrebbe affiancare Gerry Scotti e Paolo Bonolis, creando un trio di conduzione per il preserale. La questione cruciale riguarda il posizionamento di questi programmi in relazione all’access prime time, un tema che ha suscitato dibattiti all’interno dell’emittente.

La programmazione di Canale 5 e il ruolo di Max Giusti

L’arrivo di Max Giusti nel preserale di Canale 5 è legato a una serie di cambiamenti nella programmazione della rete. Gerry Scotti, attualmente impegnato con “La Ruota della Fortuna“, potrebbe lasciare il suo posto a Giusti durante le puntate del game show, creando una diretta concorrenza con “Affari Tuoi“. Tuttavia, la data di avvio de “La Ruota della Fortuna” e, di conseguenza, quella di “Striscia la Notizia” non sono ancora state ufficializzate. Questo lascia aperte diverse possibilità su come si strutturerà il palinsesto.

Se “La Ruota della Fortuna” dovesse partire per prima, Max Giusti potrebbe entrare in gioco immediatamente, oppure Paolo Bonolis, che tradizionalmente occupa la seconda parte della stagione. La scelta di chi condurrà il preserale dipenderà quindi dalle tempistiche di avvio dei vari programmi, un aspetto che Mediaset sta monitorando attentamente.

I format testati da Max Giusti

Max Giusti non è nuovo a sperimentare nuovi format e, in vista del suo possibile ingresso nel preserale, ha già testato due quiz: “Lucky 13” e “Let’s Make a Deal“. Entrambi i programmi offrono un approccio innovativo al genere dei game show e potrebbero rappresentare una novità interessante per il pubblico italiano.

Lucky 13: un quiz di cultura generale

“Lucky 13“, ideato da Adrian Woolfe, noto per aver creato “Chi vuol essere Milionario“, è un quiz che mette alla prova i concorrenti con 13 domande di cultura generale. I partecipanti devono rispondere con “vero o falso” e, oltre a fornire le risposte corrette, devono anche prevedere quante di esse sono esatte. Questo format ha debuttato negli Stati Uniti nel 2024, condotto da Shaquille O’Neal e Gina Rodriguez, ma non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. In Italia, la produzione è affidata a Mediaset, che sta valutando se portare il quiz nel proprio palinsesto.

Let’s Make a Deal: il gioco degli affari

“Let’s Make a Deal” è un altro format che Giusti ha testato. Si tratta di un game show americano in cui i concorrenti, scelti tra il pubblico, devono decidere se mantenere un premio noto o scambiarlo con uno misterioso, nascosto dietro tende o in scatole. I premi possono variare da denaro a viaggi o automobili, ma possono anche essere di natura scherzosa. Questo show ha una lunga storia, essendo nato nel 1963 negli Stati Uniti e attualmente in onda su CBS. In Italia, è già stato adattato con il titolo “Facciamo un Affare“, con diverse edizioni nel corso degli anni, tra cui quella condotta da Walter Chiari e Iva Zanicchi. Recentemente, il format ha visto un ritorno in Francia, ottenendo ascolti record su una rete minore.

Le aspettative per il preserale di Canale 5

Con l’arrivo di Max Giusti nel preserale di Canale 5, ci si aspetta un rinnovamento significativo della programmazione. La combinazione di nuovi format e la presenza di volti noti come Giusti, Scotti e Bonolis potrebbero attrarre un pubblico vasto e variegato. La sfida sarà quella di mantenere alta l’attenzione del pubblico, soprattutto in un periodo in cui la concorrenza tra le reti è sempre più agguerrita. La scelta dei format e la loro messa in onda saranno cruciali per il successo del preserale, e Mediaset sembra pronta a scommettere su Giusti per raggiungere questo obiettivo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!